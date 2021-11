Förklaringen: Därför stängs Sörensen av

Djurgården förlorade sin fjärde raka match borta mot Skellefteå under torsdagskvällen.

Efter matchen var lagkaptenen Marcus Sörensen inte nöjd med en utvisning han fick i den andra perioden.

– Jag förstår inte hur jag kunde få två minuter för ingenting. För det första pratar jag inte ens med honom (domaren), jag säger ”wakey wakey”. Ska vi ha två minuter för ”wakey wakey” i svensk hockey, då ger jag upp och kan vara tyst bara. Jag vet inte vad jag ska säga, jag är less nu, sa han i C More.

Marcus Sörensen stängs av

Under fredagen meddelade SHL sedan att Marcus Sörensen stängs av i en match – hemma mot Örebro under lördagen.

Anledningen är ett matchstraff för ”abuse of official” efter matchen mot Skellefteå. ”Eftersom det var hans andra under säsongen stängs han automatiskt av en match”, skriver SHL.

SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink vill inte berätta vad Marcus Sörensen gjorde för att förtjäna en matchs avstängning.

– Vad som sagts stannar mellan dem (Sörensen och domare). Det är ingenting vi kommunicerar utåt, säger han.

”Tillåter väldigt mycket”

Kan du berätta vad som krävs för att det här straffet ska utdelas?

– Det är alltid upp till domaren att bedöma om en abuse ska delas ut, men generellt kan man säga att domare tillåter väldigt mycket. Efter match är det dock tuffare bedömning, då är det game misconduct som gäller. Hade det skett under match, då hade det mindre straffet (två minuter) delats ut.

Avstängningen är automatisk eftersom han begått samma förseelse tidigare.

– Det här är hårdkodat i regelboken och går väl egentligen att likna vid för många gula kort i fotboll. Du blir automatiskt avstängd en match när du dragit på dig två game misconduct, det nollställs inte. Och det förlängs med ytterligare en match om det händer igen, säger Tomas Thorsbrink.

