Leksand stod för en bragdartad insats förra säsongen och lyckades omvandla en prekär situation i hockeyallsvenskan till SHL-avancemang.

Mycket tack vare Roger Melin.

Den rutinerade tränaren tog över laget efter att Leif Carlsson fått sparken, men den här säsongen har Roger Melins gäng haft det betydligt tuffare. I torsdags blev det förlust mot Örebro, vilket innebar åttonde raka förlusten.

Leksands sämsta notering i SHL sen säsongen 1975/1976.

Det klassiska dalalaget är i desperat behov av ett trendbrott och vanligtvis är det tränaren som hänger löst i bistra tider. Det är dock inte aktuellt i dagsläget, enligt klubbens general manager Thomas Johansson.

– Jag har inga betänkligheter överhuvudtaget. Gruppen trivs ihop och våra målsättningar är inom räckhåll. Det finns ingen anledning att känna panik. Men, om vi varit i februari och känt att energi och allt spel varit borta, ja då hade det varit annorlunda. Men nu? Nej, säger Johansson till Dalarnas Tidningar.

Leksands besked om Roger Melin

Förra säsongen sparkades Leif Carlsson, dels på grund av det sportsliga misslyckandet, dels på grund av ekonomiska anledningar.

– Ja, det var så. Jag upplever i alla fall det som att folk är less på den här in- och ut-karusellen i Leksands IF, som varit här i lång tid. Någon gång behöver man göra någonting annorlunda. Men det viktigaste är att folk kommer hit och stöttar oss på plats. Har vi 500 åskådare på plats och Leksand förlorar ett x antal hundratusen kronor per match så går det fort, säger Johansson.

Han fortsätter:

– Hela föreningen har det (tålamod) tycker jag. Det är viktigt i den här processen. Vi kan ju alltid göra som Leksand alltid har gjort, att sparka tränare och hoppas på ett annat resultat. Kan man förvänta sig det? Troligen inte. Eller så provar man något annat, som man aldrig gjort, och det är tålamod – även om det är jobbigt att förlora ishockeymatcher.

