Fjärde raka för FBK efter stora krisen

Matchen fick se det första målet falla redan efter 31 sekunder, när Växjö tog ledningen genom Joel Persson. Hemmalaget Färjestad skulle dock komma tillbaka i matchen, efter att Jacob de la Rose kvitterat till 1-1 i början av den andra perioden.

Inget målkalas så långt, men målen skulle komma i den tredje och sista perioden.

Erik Josefsson återgav bortalaget ledningen, men glädjen blev inte långvarig för Växjö. Sex minuter senare hade Färjestad vänt på matchen fram till 3-2, efter varsitt mål av Oscar Lawner och Marcus Nilsson.

Det skulle dock inte sluta där. Olle Lycksell satte dit kvitteringspucken till 3-3 med fem minuter kvar av matchen, som därmed gick till förlängning och så småningom även straffar.

Fjärde raka segern för Färjestad

Väl i straffläggningen så stod Färjestad till slut som segrare, en seger som betydde fjärde raka för värmlänningarna som har hittat formen igen.

Desto tyngre är det för Växjö, som i sin tur åkte på sin fjärde raka förlust trots att man tog sin första poäng på bortaplan sedan 23 oktober.

Färjestad knappar i och med segern in på Växjö och är nu endast en poäng bakom på en niondeplats i tabellen, där Växjö för tillfället ligger åtta.

– Det som var nackdelen när vi hade lite förluster på raken här var att vi spenderade alldeles för mycket tid i egen zon. Det vi gör nu är att spela enkelt, till slut sitter pucken på bladet och då tar vi oss in i anfallszonen och spenderar mycket tid där, säger Victor Ejdsell till C More.

