Det stod tidigt klart att Timrå var på målvaktsjakt i samband med avancemanget till SHL.

Jacob Johansson hade kontrakt, och backupmålvakten Adam Ohre hade ett utgående kontrakt, som inte skulle förlängas.

Sedan dess har Timrå varit ute efter en ny målvakt.

Efter nästan en månad ute på målvaktsmarknaden ska sportchefen Kent Norberg nu ha fått napp, enligt SportExpressens källor.

Sami Rajaniemi ny målvakt i Timrå IK

Det blir den 28-årige målvakten Sami Rajaniemi som värvas in. Han hämtas senast från Jukurit i den finska högstaligan.

Under den senaste säsongen fick han landslagsdebutera för Finland under Karjala Cup, och stod bland annat i matchen mot Sverige under turneringen.

Rajaniemi har stått i Finland under hela sin karriär, varav de fem senaste säsongerna för bottenlaget Jukurit i den högsta ligan.