Djurgården vann tisdagens match på Hovet med 5-4 mot Färjestad efter Manuel Ågrens avgörande i straffläggningen.

Ett nästan fullsatt Hovet bjöds på en dramatisk match mellan två heta rivaler som så sent som i fjol möttes i en het semifinalserie, som Djurgården vann efter en sjunde avgörande match i Karlstad.

Normalt är naturligtvis Djurgårdens värsta rivaler AIK - men rivalerna från 08-land harvar som bekant i botten av hockeyallsvenskan.

– Det är synd att AIK är i allsvenskan. Jag skulle gärna ha AIK i SHL. Så just nu är det nog värst rivalitet med Färjestad. Det finns en historia mellan lagen och det är alltid roliga matcher att spela, sa Dick Axelsson.

Matchens lirare i Djurgårdens tionde raka hemmaseger var backen Linus Hultström, som gjorde två mål under ordinarie speltid och ett elegant straffmål. Segermålet gjordes av Manuel Ågren.

”Det är ett klassikermöte”

Märkligaste målet gjorde annars just Hultström, då han från ena sarghörnet slog in pucken via Färjestads målvakt Arvid Holm.

– Jag skulle bara skicka in pucken framför mål, så det var lite turligt, medgav Hultström efteråt.

Han vill också möta Färjestad ännu mer.

– Det är ett klassikermöte och vi hade en tajt slutspelsserie mot dem i fjol, sa Hultström.

Färjestad är laget som du helst vinner mot?

– Ja, exakt. Så är det. Sedan vill jag att vi fortsätter vinna alla hemmamatcher också.

Vad är förklaringen till den fina sviten?

– Bortsett från i dag har vi spelat otroligt bra defensivt. Vi har tagit vara på våra chanser offensivt och hittat vägar att vinna. Vi är avslappande även när vi ligger under för att vi vet att vi är ett bra lag och kan vända matcher.

