Skellefteå har blandat och gett under säsongen och har haft problem med målskyttet.

Men i tisdags tog laget en meriterande 3-2-seger mot Frölunda i Scandinavium och målformen verkar vara intakt. I torsdagens hemmamatch mot Malmö Redhawks öppnade Robin Alvarez målskyttet i den första perioden.

I den andra gick laget upp till en betryggande tremålsledning och det största jublet kom efter Bud Holloways 3-0-mål.

Fullträffen var nämligen kanadensarens första på hela säsongen (16 matcher).

– Det är så klart inte så man vill börja (en säsong), men jag är glad över att göra mål och ännu gladare för att vi leder med 3-0 inför sista perioden, säger han till C More i pausen.

I båset fick han en kram av tränaren Tommy Samuelsson.

– Han var glad för min skull och det var skönt att få lite beröm.

Skellefteå krossade Malmö Redhawks

Angående torkan:

– Det har inte varit så farligt. Det är mer andra som brytt sig om den här torkan. Jag bryr mig mest om att vinna matcher, och då är min arbetsmoral det viktigaste. Och bortsett från målen tycker jag att jag har gjort det bra.

Men Skellefteå var knappast nöjd med målskyttet. I den avslutande perioden fortsatte den sanslösa målfesten i Skellefteå kraft arena.

Edwin Hedberg ökade på till 4-0 (Hans första för säsongen).

Joakim Lindström satte 5-0 i spel fem mot fyra.

Oscar Möller skickade in 6-0 – lagets tredje powerplaymål för kvällen.

Jonathan Pudas satte 7-0.

Bud Holloway dundrade in 8-0 med fem minuter kvar.

Albin Eriksson fastställde slutresultatet 9-0 med 30 sekunder kvar.

Malmös största förlust någonsin

Malmö Redhawks förlorade med 0-9 i Skellefteå och därmed är klubbens största förlust genom tiderna ett faktum.

Enligt Twitter-kontot domarna.se har skåningarna aldrig förlorat med så mycket i Sveriges högsta liga.

Den förra bottennoteringen var 0-8 mot Brynäs i SM-slutspelet 1993.

– De första 25 minuterna var riktigt bra. Sen tog de över matchen. Det som hände i tredje är så klart inte roligt. Det känns som att alla deras skott gick in. Det är bara att bryta ihop och komma igen, säger Malmötränaren Peter Andersson till C More.

För Skellefteås del var det klubbens största seger i SHL/Elitserien sen säsongen 1978 – då man besegrade Örebro med 10-1.

– Det är klart att effektiviteten var enorm. Samtidigt måste man hylla vårt spel i boxplay, där ger vi oss själva chansen. Det harjag säkert (varit med om liknande siffror), men det är bra länge sen på den här nivån, säger Skellefteås Tommy Samuelsson.