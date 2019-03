I förra SHL-omgången möttes Färjestad och Luleå där hemmalaget hade övertaget och tog hem segern med 3-0. Redan där stod det klart att Färjestad hade ett övertag i jakten på seriesegern.

– Vi visste på förhand att med en poäng då vinner vi serien. Det är en fjäder i hatten för hela organisationen. Det som komma skall har vi sett fram emot hela säsongen, säger Färjestads tränare Johan Pennerborn till C more.

”Kontrollerade det ganska bra”

Men det var inte självklart. I Färjestads möte med Djurgården låg hemmalaget länge på en 2-1-ledning, men Djurgården kvitterade halvvägs in i den tredje perioden, men Färjestad lyckades hålla undan och matchen gick till förlängning. Vilket innebar en poäng och en säkrad serieseger.

Förlängningen gick till straffar och här avgjorde Djurgården via Jacob Josefson som knep den andra poängen.

– Vi går som alltid för tre poäng på bortaplan. Jag tycker inte att vi blev passiva i tredje utan vi kontrollerade det ganska bra i tekningssituationen, säger Johan Pennerborn till C More.

Luleå vann – men gick inte om

I Luleås möte med Växjö var det gästerna som sköt in det första målet av Brendan Shinnimin, men Luleå tog i kapp i andra perioden och fick in två mål. I tredje perioden nätade Niklas Olausson som ökade på Luleås ledning. Växjö fick sedan in ett mål till, men det räckte inte för att ta hem segern. Matchen slutade 3-2 till Luleå som tog tre poäng men som ändå inte kunde gå om det ledande Färjestad.

I kvartsfinalen får Färjestad och Luleå möta någon av de fyra sista lagen i tabellen: Växjö, HV 71, Rögle och och Örebro.