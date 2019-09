Det andades tidig sexpoängsmatch mellan två pressade topplag i Karlstad.

Och det var Växjö som började klart bäst – både spelmässigt och målmässigt.

Richard Gynge hittade fram till Roman Horak som placerade in 1-0 framför mål.

– En fin kombination. Det var inget som vi hade tänkt över innan. En naturlig yta för Robban så det var skönt, säger Gynge i C More.

Strax innan pausvilan ökade Martin Lundberg på till 2-0.

Färjestads mäktiga vändning

Därefter påbörjade Färjestad sin mäktiga vändning.

Två minuter in i andra perioden nådde Michael Lindqvist fram till Johan Ryno, som fick evigheter på sig att placera in 1-2 i krysset.

– Jag fick väldigt mycket tid på mig. Den gick in bra under stöten på honom, säger Ryno till C More.

Fem minuter senare kvitterade stjärnvärvningen Ville Leskinen till 2-2 med ett rappt skott upp i nättaket – hans första mål för säsongen.

Linus Arnesson matchvinnare för FBK

I tredje perioden klev backen Linus Arnesson fram och skickade in 3-2 direkt efter en tekning – rätt upp i nättaket – hans första mål i Färjestad-tröjan.

– Vi har snackat om att få upp den på back och hitta skott. Det är varianter vi tränar på och vi har några till. Skönt att en variant fungerar också, säger Arnesson efteråt.

När Växjö jagade en kvittering åkte Emil Pettersson ut för hakning och Brendan Shinnimin för abuse of officials. I spel 5 mot 3 tryckte Per Åslund in 4-2.

Färjestad fullbordade därmed vändningen från 0-2 till en 4-2-seger och tog sina tre första poäng för säsongen.

– Många axlar sjönk lite när vi fick in några kassar. Det märks i tredje perioden när momentum vänder till vår fördel, säger Linus Arnesson.

Hallams kritik mot domarna

Växjö Lakers står däremot kvar på noll poäng efter tre spelade matcher.

– Det är klart att det är tungt. Det är tungt för jag vet vilket slit grabbarna lägger ner. Jag vet hur mycket de vill vinna. Jag vet vilken resa vi har framför oss, säger tränaren Sam Hallam efteråt.

– Jag känner för grabbarna. Vi kommer in i matchen på ett väldigt bra sätt. Sett till hur matchen spelas borde vi ha förvaltat den första halvan på ett bästa sätt, fortsätter han.

Hallam reagerade också mot att domaren Wolmer Edqvist tog utvisningen på Shinnimin.

– Jag tyckte att han (Shinnimin) såg ganska lugn ut. Jag tyckte det var Wolmer som stimmade i gång där redan i andra perioden. Vi pratade om kroppsspråk och hur vi agerar med gester mot varandra. Och så åker han runt… Det var en icke-situation, säger Hallam.

Hur ser du på utvisningarna?

– Jag har ingen aning. De tar väl Emil Pettersson för hakning? Och sen Shinnimin för abuse. Jag vet jag inte vad han säger. Jag får gå in till domarna och höra efter. Det måste ha varit väldigt allvarligt eftersom han tar en utvisning i det skedet. Han såg faktiskt väldigt lugn ut när han åkte ut.

Shinnimin: ”Domaren hoppar på mig”

Brendan Shinnimin var rejält besviken över utvisningen och riktade kritik mot domarna efteråt.

– Jag klandrar mig själv för att det kostade oss matchen, säger han och fortsätter:

– Jag är väldigt besviken över utvisningen. Domaren hoppar på mig verbalt i andra perioden när jag försöker gå för en lös puck men målvakten täcker den. Han (domaren) skriker flera svordomar till mig inför hela arenan.

– Jag frågar honom en sak. Då blåser han i visselpipan, ropar på mig igen. Jag säger inte ett ord. Ändå visar han ut mig för osportsligt uppträdande. Jag har min assisterade kapten som ett vittne. Men i slutändan så blir jag utvisad. Jag skämmer ut hela mitt lag och min tränare. Det känns skit, fortsätter Shinnimin.

Växjö-stjärnan summerar känslorna:

– Det är tufft. Jag sviker killarna. Det är tråkigt.

– Det är en väldigt tung förlust. Vi jobbade hårt och dominerade i de första två perioderna och förtjänade mer. I tredje perioden gick det fram och tillbaka. Vi tog lite för många utvisningar, säger han.

Domaren: ”Han skriker okvädningsord”

Domaren Wolmer Edqvist är av en annan uppfattning om vad som hände.

– Han (Shinnimin) kommer till mig och gör ett crosschecking-tecken och skriker en massa okvädningsord. Vad han sa stannar mellan honom och mig, men det han skriker är i alla fall inte tryckbart, säger Edqvist.

Shinnimin menar att han absolut inte sa någonting.

– Det var inte riktigt det jag hörde.

Men du påstår att det inte är som Brendan säger?

– Jag uppfattar att han kommer mot mig och skriker ett antal ord och gör ett antal croschecking-rörelser emot mig.

Sam Hallam var kritisk på presskonferensen och menade att du hade ett överdrivet kroppsspråk vid situationen i andra perioden.

– Jag försöker prata med Brendan, men han åker bara undan och väljer att inte lyssna på mig. Därför säger jag till honom att han ska komma ut på isen så vi kan prata om situationen.

Känner du att du hade kunnat göra något annorlunda i situationerna?

– Det kunde jag säkert gjort. Om han hade vänt sig om och tagit diskussionen hade det säkert kunnat bli en annan lösning. Nu uppfattade jag det som att han ignorerade mig.

Efter matchen satt Sam Hallam en lång stund i domarrummet för att diskutera matchen. Han satt även kvar när Wolmer Edqvist fick bemöta den kritik som kommit från Växjöhåll, både från Hallam under presskonferensen, men också Brendan Shinnimins uttalanden.

– Vi pratar mycket om hur domare, spelare och ledare ska agera därför sitter vi här i lugn och ro och diskuterar situationerna. Kommunikationen var under långa stunder var bra. Jag ser situationen som ni tar upp ett visst sätt, då är det väldigt nyttigt att höra det ur domarnas perspektiv. Dels för om jag från båset hade kunnat agera på ett annat sätt, hade Wolmer kunnat på ett annat sätt och så gör vi det ännu bättre nästa match, säger Sam Hallam.