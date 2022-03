Rickard Wallin har en lång spelarkarriär bakom sig. Inte minst med sitt kära Färjestad, men även med Tre Kronor samt under dubbla sejourer i NHL.

Sedan i vintras är han dessutom sportdirektör i Karlstadklubben som under våren tampas i SM-slutspelet.

Men vägen till topparna, inklusive fyra SM-guld, handlade inte bara om ishockey.

I ett möte med C More-experten Niklas Wikegård berättar bland mamma Annika och pappa Thomas om hur det mesta handlade om bollsport och att han tidigt började åka skridskor.

Men Wallin höll även på med en annan sysselsättning under uppväxten i Västerås: dans.

– Vi försökte ju utveckla dina färdigheter genom att erbjuda dig att gå på danskurs. Under förevändningen att det var bra för balansen, säger Thomas Wallin i Wikegård vs.

”Inte något för mig”

Balans- och koordinationsträning var alltså syftet till träningen snarare än en danskarriär. För en sådan väg låter Rickard själv rätt glad över att inte ha inlett på allvar.

I programmet syns 41-åringen själv ta sig för ansiktet och sucka när danslektionerna kommer på tal.

– Sex danslektioner och jag var knäskadad en av dem. Så sade du åt mig att jag måste gå en termin innan jag sade ja eller nej. Sen efter den sjätte sade jag att jag aldrig tänkte dansa igen i hela mitt liv, säger han.

Mamma Annika fyller i och poängterar att han nog inte gjort det heller.

– Det beror på vem du frågar. Det var inte något för mig, svarar Rickard Wallin själv i programmet.

Hela avsnittet av Wikegård vs Rickard Wallin sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.

Inför säsongen: Rickard Wallin om svensk hockey