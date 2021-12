Färjestads kross – avgjorde i andra

Färjestad kom från två raka förluster och gästade under lördagen överraskningslaget Oskarshamn. Dock med ett rätt tunt lag som saknade många ordinarie kedjespelare.

Där tog det också rätt många minuter innan målnollan skulle spräckas. Men då var det just Karlstadslaget som tog ledningen med endast 10 sekunder kvar av den första perioden.

Målskytt blev Joakim Nygård på en retur.

– Jag tycker att vi krigar på bra. Vi åker mycket skridskor och dödar ett par boxplaylägen också. Det är en bra förstaperiod, sade målskytten själv till C More i paus.

Och ledningen blev den dubbla nästan omgående för Färjestad i mellanakten.

För efter endast 48 sekunder kom 2–0-målet från Gustav Rydahls klubba.

Pennerborn: ”Vi viker oss inte”

Därefter dröjde det en stund, rättare sagt sex minuter, innan de även kunde göra 3–0. Joakim Nygård letade rätt på en lös puck mitt i slottet och blev målskytt.

Innan paus kom även 4–0 från Marcus Nilssons klubba med lite mer än halva matchen spelad. Assistpoäng fick bland annat Joel Nyström som därmed gjorde sin tredje passningspoäng i matchen.

– Vi ska fortsätta spela offensiv hockey och inte bara tänka hem så mycket, då kan det bli jobbigt i sista. Det gäller att fortsätta som vi gjort, sade Nilsson efter den andra perioden.

I den tredje kom även ett 5–0-mål relativt tidigt från Färjestad.

Målet, det gjordes av Linus Johansson på passning av Oscar Lawner och Gustav Rydahl.

Därefter var hemmalaget närmast ett ledningsmål sedan John Quenneville skjutit i ribban. Men närmare än så kom de inte för Färjestad kunde hålla undan och knipa tre poäng.

– De som var med i dag leder och de som kom in gjorde det på ett bra sätt. Vi viker oss inte utan kör, det har vi gjort hela hösten också även om det varit tufft ibland, sade tränaren Johan Pennerborn till C More efter segern.

