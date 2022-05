Det hettade till ordentligt i det tredje finalmötet mellan Luleå och Färjestad på tisdagskvällen. Matchen gick till förlängning, där Einar Emanuelsson avgjorde med sitt 5–4-mål för Luleå.

Men den stora snackisen som uppstod under matchen var Luleå-stjärnan Linus Omarks utbrott i C More i pausen inför den tredje perioden. Där rasade han mot ledarna i Färjestad, som han menar gnäller för mycket på domarna och över påstådda filmningar.

Framförallt Färjestads assisterande tränare Thomas Rhodin hamnade i skottgluggen.

– Rhodin var en av de vekaste spelarna jag sett på en hockeyplan så att han ska gnälla på att man är vek, jävla sopa. Det är klart att jag är upprörd över det, sa Omark i C More.

Piken mot Omarks meriter

Thomas Rhodin som själv spelade många säsonger i Färjestad har ännu inte uttalat sig om påhoppet.

Men dagen efter matchen i Luleå har klubben kommit med ett svar – en rejäl pik till Omark.

I jumbotronen ovanför isen under Färjestads träning på onsdagen syns nämligen en bild på Rhodin och Omark, vilket uppmärksammades först av Värmlands Folkblad.

Under bilden på Rhodin står hans SHL-meriter uppradade: Fyra SM-guld och fyra SM-silver. Under bilden på Omark är listan över SHL-meriter helt tom.

Här är bilden som dök upp på Färjestads jumbotron på onsdagen. Foto: Värmlands Folkblad

Färjestads kommunikatör Stefan Eriksson vill inte kommentera den skämtsamma passningen och säger att det inte är något som har bestämts från klubbens håll.

– Det var väl någon som tyckte det var lite roligt och försökte skoja till det lite. Någon kollega som haft lite kul, säger han.

– Men vi gör ingen grej av det här. Det finns inget att prata om.

Linus Omark: ”Inget mot hans hockeykunnande”

Omark själv tar det hela med ro.

– Han har väl nästan bara spelat i SHL, säger han till TT.

Han vill samtidigt förtydliga gårdagens uttalande.

– Jag har aldrig klagat på att han var en dålig hockeyspelare. Det jag sa, ”vek”, det är inget mot hans hockeykunnande. Han var en fantastisk hockeyspelare, säger han.

Omark säger även att han har förståelse för att folk reagerat på det han sa.

– Ja, det är väl så det är när man inte tänker sig för vad man säger och bara pratar ut.

