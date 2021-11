Färjestads fina form efter krisen

Färjestad har studsat tillbaka efter sina sex raka förluster.

Under torsdagskvällen tog man sin tredje raka seger, och man gjorde det genom att besegra bottenlaget Timrå

Den första perioden var dock mållös, och det dröjde fram tills mitten av den andra perioden innan målen började trilla in. Gustav Rydahl gjorde 0-1, Per Åslund ökade på till 0-2 och Linus Johansson satte dit 0-3 via ett skott som styrdes in via en Timråspelare.

Färjestad tog tredje raka segern

Timrå skulle inte gå mållösa från kvällens tillställning, sedan Viktor Lodin reducerat till 1-3 tidigt i den tredje perioden.

Men det hjälpte föga, sedan Martin Johansson satt spiken i kistan fram till 1-4 när Timrå valt att chansa med att ta ut målvakten.

Hemmalaget Timrå fortsätter att kämpa på i botten där man just nu ligger på en trettondeplats, medan Färjestad kan se mer positivt på saken efter sin tredje raka seger.

Se fler höjdpunkter från SHL