Färjestad tar kommandot i semifinalen mot Rögle och snor åt sig hemmaplansfördelen.

Den första perioden bjöd på endast nio skott på mål, fem för Färjestad och fyra för Rögle. På de skotten var gästerna mest effektiva.

Halva perioden in fick Färjestad en snabb omställning där Marcus ”Lilliz” Nilsson serverade Jacob de la Rose, som enkelt kunde trycka in 1-0.

– När jag såg att han (Nilsson) hade pucken visste jag att han inte skulle skjuta i alla fall, så jag var redo, säger de la Rose till C More.

I ett 2 mot 1-läge, i slutet av den andra perioden, bjöd de på en repris av det första målet och gav gästerna en 2-0-ledning.

Valtteri Kemiläinen reducerade sedan i powerplay men med 18 sekunder kvar av den andra perioden utökade Färjestad sin ledning genom Theodor Lennström.

”Ingen bra tajmning”

Det efter en bra period för hemmalaget.

– Ingen bra tajmning på den. Tungt att de får in den, säger Daniel Zaar till C More.

Efter två tempofattiga perioder ökade intensiteten i den tredje. Rögle jagade en reducering och den kom sex minuter in genom Anton Bengtsson, som styrde in ett skott från Kemiläinen.

Men närmare än så kom inte hemmalaget. Matchen slutade till sist 4-3, efter ett 4-2-mål i öppen kasse och ett Röglemål med 0.8 sekunder kvar av matchen.

