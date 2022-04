Efter en tung förlust på hemmaplan sa Rögle inför match två att de skulle komma ut med mer tyngd och fysiskt spel.

Och farten var där från början.

De fick med sig ett numerärt överläge som de inte utnyttjade. Sedan hände något.

Färjestad började spendera mer tid i anfallszon och Rögle fick endast lyfta ut pucken för att undvika att bli helt nedtryckta.

Adam Tambellini var framme med ett direktskott precis vid mål som hade kunnat ge ledningen till gästerna.

Men i stället kom kallduschen bara en kort stund senare.

Pucken hittade genom hela Färjestads succékedja. Joakim Nygård släppte till Per Åslund – till Gustav Rydahl som överlistade Rifalk och då var ledningen ett faktum.

Det resultatet stod sig till paus.

Zaar kvitterade för Rögle

Andra perioden fortsatte med ett väldigt övertag för hemmalaget, som etablerade långa anfall och tryckte ner Rögle.

Men Rögle lyckades vinna den efter ett mål från Daniel Zaar.

– De pressade tillbaka rätt bra i perioden så det var gött att få in den, sa han i paus till C More.

Vad som gjorde att Färjestad lyckades trycka ner Rögle så pass mycket svarade Zaar:

– Vi slänger i väg puckar, ger varandra problem. Vi bara slänger vidare problemet. Håll i den, ta tacklingen och sen leverera pucken så ska det gå bra.

Sena målet ledde till en jämnare match

Det sena kvitteringsmålet skapade flera lägen från Rögles sida och de tog med sig farten från det.

– Det är väl alltid så att ett mål kan göra mycket, jag hoppas att vi ska kunna bygga vidare på det i tredje perioden här, säger Daniel Zaar.

Och så blev det. Matchen jämnade ut sig och det såg länge ut att gå mot en förlängning.

Det vill säga, tills det var 2,5 minut kvar av den tredje perioden.

Färjestad byggde upp ett anfall i offensiv zon och när Michael Lindqvist rundade målburen hittade han till Albert Johansson för ett pangskott i mål.

– Det var lite ”blunda och skjut”. Det var mycket folk framför mål så gick den in, sade Johansson själv i C More om målet.

Matchen slutade 2-1 till Färjestad som nu leder med 2-0 i matcher.

– Vi gör mål på våra lägen. Det står lika inför tredje men jag tycker att vi dominerar i stort sett hela matchen, sade Johansson efter segern.

– Jag har suttit på läktaren själv och njuter varje sekund.