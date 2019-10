Djurgården och Färjestad har en gedigen historia som två stormakter inom svensk hockey och så sent som i våras utkämpade lagen en stentuff semifinalbatalj.

I kväll var det dags för repris lagen emellan.

Och kvalitén på matchen gjorde ingen av de drygt 6000 åskådarna besvikna.

Färjestad tog ledningen i den första perioden efter mål av Dif-fostrade Linus Arnesson.

I andra perioden kom Djurgården ut som ett nytt lag och forcerade fram tre mål i tämligen rask takt genom Patrik Berglund, Niclas Bergfors och Henrik Eriksson.

Färjestad vann efter straffavgörande

Kort därpå ådrog sig Dif dubbla utvisningar och gästerna var inte sena att utnyttja det.

Jonathan Blum satte 2-3 och bara sekunder därefter gjorde Michael Lindqvist 3-3 efter en soloräd, vilket också var resultatet inför den tredje perioden.

Då visade två tidigare NHL-spelare vägen för Djurgården.

Efter slarv i FBK-försvaret letade sig pucken ut till Sebastian Strandberg, som serverade Patrik Berglund öppet mål fram till 4-3.

Tom Wandell gjorde därefter 5-3 bakom Arvid Holm – men Linus Arnesson var inte klar där.

Efter ett solonummer reducerade han till 5-4 och skapade nerv, en nerv som resulterade i att Färjestad på nytt hämtade upp ett tvåmålsunderläge när Marcus Nilsson kvitterade med 4.46 kvar på klockan.

”Isen var katastrofal”

Matchen gick till förlängning där och sedermera straffar.

Där var det torrt krut i bössan och lagen missade tjugotvå(!) raka straffar innan Lucas Ekeståhl-Jonsson sprätte in mål för Färjestad.

När Alexander Holtz sedan missade gick bonuspoängen till Färjestad som vann med 6-5.

– Jag brukar inte lägga straffar, tur att den gick in. Inte så bra straff, säger Ekeståhl-Jonsson till C More.

Färjestads tränare Johan Pennerborn:

– Vad ska man kalla detta? Oktoberhockey? Vi som har sån ekonomisk spets borde göra fler mål på straffarna, säger han.

Lagkaptenen Linus Johansson gick till attack.

– En anledning till alla missar var att isen var katastrofal. Det går inte att göra något utan att tappa pucken. Isen borde spolas före straffläggningen, säger han.

Patrik Berglund:

– Isen var under all kritik. Man var tvungen att titta ner hela tiden för att vara säker på att ha med sig pucken. De måste spola, annars är det ingen idé att ha straffar, säger han.