Färjestad vände – trots matchstraffet

I fredags kunde Leksand starta upp sin verksamhet igen och försöka komma upp i matchtempo inför tisdagens möte mot Färjestad.

Då tog det bara lite mer än två minuter innan de skulle spräcka sin målnolla.

Johan Fransson med ett snabbt avslut från blålinjen, i sin andra match för säsongen.

– Alltid kul att göra mål, säger Johan Fransson i paus till C more och berättar att han tycker Leksand blandade och gav under inledande perioden.

Det blev inga fler mål under de första 20, utan fokus lades i stället på utvisningar. Färjestad fick först en möjlighet när Martin Karlsson visades ut och bara minuter efter att det numerära överläget var klart kom nästa utvisning.

Peter Cehlariks klubba träffade Carl Jakobsson i ansiktet, som började blöda, och tanken var fyra minuters powerplay för hemmalaget innan nästa utvisning skulle komma.

Matchstraff och utvisningar som avlöste varandra

Denna gång var det Michael Lindqvist som inte hade koll på sin klubba och tog hårt på Jonas Ahnelöv – vilket slutade i matchstraff.

– Klubban är uppe mellan benen, domarna bedömer och då är det så. Den tar inte bra där och det är inte okej från Lindqvists sida. Inte från Nilssons sida heller, säger Johan Pennerborn i paus.

Han syftar på Jakob Nilssons utvisning för crosschecking i slutskedet av första perioden.

Mittperioden skulle även den präglas av utvisningar. Hela sju (!) stycken tvåminutare som nästan avlöste varandra och ingen tog vara på sina numerära överlägen.

Inte heller när Joakim Nygård fixade fram en straff skulle Viksten spräcka Juvonens nolla – som stoppade 27 skott på de två första perioden.

– Svängig match med mycket utvisningar, ja vad mer ska man säga? Det är klart det blir svårt, det blir inget riktigt spel, säger Jonas Ahnelöv i paus.

Tidig timeout gav utdelning

I tredje perioden började målen trilla in.

Först valde Färjestad att ta sin timeout redan efter fem minuter – vilket gav utdelning.

Bara minuter senare kom kvitteringsmålet genom Jesse Virtanen, som lämnades helt själv på bortre så det var bara att panga in pucken när Viksten hittade honom.

Daniel Gunnarsson tog tillbaka ledningen genom ett snabbt avslut från högerkanten när Holm i mål knappt hinner reagera.

Men med 3:30 kvar kom en ny kvittering – när Martin Johansson bestämde sig för att gå köksvägen och trycka in pucken. Ett mål som godkändes efter videobedömning.

Matchen tvingades till förlängning där Daniel Viksten blev hjälte på ett friläge som överlistade Juvonen.

– Det är väldigt tungt just nu. Det var ju 2-1 där med några minuter, det var slarvigt från vår sida och känslan direkt efter är sur, säger Daniel Gunnarsson till C more.