Ett premiärspelande Växjö mot ett Färjestad som förlorade i första omgången mot Luleå.

Det var förutsättningarna inför torsdagens drabbning i Vida Arena.

Och det märktes att värmlänningarna hade en match i benen. Hemmalaget Växjö hade stora problem att hävda sig i första perioden och fick gå till pausvila med ett 0-1-underläge.

– Vi börjar blekt, vi är lite tagna av stundens allvar. Kanske inte så konstigt då det är första matchen för vår del, sa Richard Gynge till C More under pausvilan.

Växjö skulle rycka upp sig och hålla jämna steg med Färjestad resten av matchen.

Mycket tack vare en superduo som svensk hockey lärt känna vid det här laget: Richard Gynge och Robert Rosén.

De har parats ihop med Emil Pettersson och det visade sig under torsdagen vara ett lyckat drag av Växjös tränarstab.

Gynge prickade nämligen in både 1-1 och 2-2, framspelad av Rosén och Pettersson.

– Jätteviktigt att han är i gång. Han gillar att göra mål, sa assisterande tränaren Tobias Thermell med ett leende i C More.

– Kul att spela med dem, de är skickliga. Kul att du (Sanny Lindström) och kollegorna har lite press på oss. ”Robban” har levererat med många spelare och jag har ändå levererat med fler än honom också. Vi hittar varandra, sa Gynge om sin kedja.

Viksten matchhjälte efter straffar

Lagen kunde inte skiljas åt efter 60 minuter.

En förlängning väntade där Växjö var närmast segern vid flera tillfällen. Robert Rosén hade ett stolpskott efter halva förlängningsperioden, och Richard Gynge var nära ett hattrick.

Det hela skulle avgöras på straffar.

Där klev Daniel Viksten, som gjorde matchens första mål, fram och prickade Erik Källgrens vänsterkryss.

Fredrik Karlström missade därefter Växjös sista straff vilket innebar att Färjestad knep extrapoängen.

– En snygg, mycket snygg straff av Viksten. Han har kylan som krävs just nu, sa Niklas Wikegård i C More.

Matchhjälten Daniel Viksten såg ett annat Färjestad än i premiären mot Växjö.

– Vi spelade mycket bättre än mot Luleå. Vi har mer fart och är inte lika passiva, det krävs om man vill vinna.