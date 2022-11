HV71 ställdes mot den regerande mästaren Färjestad – och var på väg mot en storskräll.

Nykomlingen, just nu sist i SHL, vände ett 0–1-underläge i mittenperioden efter att Radan Lenc krönt sin debut med ett mål.

Lenc, som anslöt från Frölunda tidigare i veckan, tog sig in i slottet och avlossade.

Fullträffen betydde 2–1.

Dessförinnan hade Marcus ”Lilliz” Nilsson gett Färjestad ledningen och Oscar Fisker Molgaard kvitterat.

HV71 hade 3–1 i kassen – men målet dömdes bort.

Ejdsell avgjorde på straff

I stället gjorde gjorde 1–0-skytten ”Lilliz” 2–2 för värmlänningarna.

Med knappt två minuter kvar av matchen fick Färjestad att gyllene läge att avgöra. och återigen var ”Lilliz” inblandad.

Färjestads nummer tio fixade en straff som Victor Ejdsell tjusigt förvaltade.

– Man var bra sugen att ta den själv, men Ejdsell är bra. Jag tror inte han har missat en enda straff än i år, säger Nilsson till C More.

2–3 blev slutresultatet och HV71 kasserade därmed in sin femte raka förlust.

”Bittert just nu”

Laget cementerade sin jumboposition, med endast 15 inspelade poäng.

– Det är bittert just nu, säger HV-tränaren Tommy Samuelsson till C More.

– Vi gör för lite mål, vi skapar för lite offensiva lägen. Jag tycker ändå att vi är tillräckligt bra i det övriga spelet. Vi lyckas hålla ner siffrorna, säger Samuelsson.