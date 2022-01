Färjestad hakar på i SHL-toppen

Brynäs har haft det tufft mot Färjestad när lagen mötts tidigare under säsongen. Laget fick inte heller den bästa av starter under tisdagens möte mellan dem i Karlstad.

Efter att de själva haft ett i mitten av den första perioden drog Noel Gunler på sig en utvisning. Väl där kom 1–0-målet för Färjestad.

Efter ett backskott och en rörig situation fick hela tre Färjestadspelare träff på pucken i målgården. Till slut låg den i mål bakom Veini Vehviläinen sedan Per Åslund varit sist på den.

Ställningen stod sig sedan perioden ut.

– Vi kan komma upp några snäpp, de dikterar lite för mycket men det är skönt att vi gör mål i powerplay, sade målskytten själv till C More i paus.

– Det är alltid skönt att få vara med och bidra.

Men i mellanakten tog det inte lång tid innan Brynäs kvitterade.

Efter ett snyggt utspel från Dmytro Timashov krånglade han fram pucken till Noel Gunler. Han sköt sedan det som såg ut som ett ofarligt skott, men som blev en raket, för att sätta 1–1.

Snöpliga målet avgjorde

Målet blev periodens enda och fortsatt oavgjort efter två spelade perioder.

– Vi måste ta fler avslut som Noel Gunler. Men sen måste vi vara redo i defensiven när de kontrar, sade Brynästränaren Mikko Manner i C More inför den tredje perioden.

De såg också ut att kunna ta sig till fler avslut i början av perioden. Detta då Brynäs fick chansen att spela fem mot tre i inledningen efter ett par utvisningar. Men utan att lyckas.

I stället var det hemmalaget som tog ledningen efter lite mer än halva perioden. Detta sedan Tom Hedberg spelat nonchalant bakom eget mål och spelat in pucken framför eget mål. Där fick hans lagkamrat någon vidare chans att få undan den innan Färjestad högg och Martin Johansson blev målskytt.

– Det är väldigt, väldigt hög risk, sade experten Sanny Lindström i C More.

2–1 var därmed ställningen i hemmalagets favör.

Därefter jagade Brynäs en kvittering. Men de lyckades inte trots en utplockad målvakt och de tre poängen blev Färjestads.

– Jag trodde han skulle peta in den i mitten till sin backkompis, så jag smög dit och snodde den, sade Martin Johansson som blev Färjestads matchhjälte till C More.

