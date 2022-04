Den på förhand intressanta kvartsfinalsserien mellan Skellefteå och Färjestad visade sig vara het från start.

Båda lagen hade fått vila en vecka sedan serien slutade och kom ut med energi, fullföljde tacklingar och det var en kamp om varje puck.

Men det haglade in utvisningar.

Det gjorde att Skellefteå skapade mycket i numerärt överläge, men Dominik Furch fick kliva fram och rädda 17 skott.

Samtidigt klev Skellefteås succérookie Linus Karlsson av efter en smäll som såg ut att ta mot handen.

Han var däremot tillbaka till andra perioden, till Skellefteås glädje.

Tidigt i mittperioden kom nästa Färjestadsutvisning och ett bra tryck renderade i ett ledningsmål precis när tiden höll på ticka ut.

Då var det Filip Sandberg som prickade in pucken över axeln på Furch.

Snabb kvittering från Nygård

Färjestad fortsatte att hålla sig kvar i matchen och kedjan bestående av Per Åslund, Gustav Rydahl och Joakim Nygård skapade en hel del.

Det var även de som stod för målet.

Nygård stod placerad på rätt ställe efter en retur på Per Åslunds skott och 1-1 stod på tavlan.

Segermålet kom i allra sista stund när Victor Ejdsell utnyttjade Skellefteåslarv i anfallszon och la in pucken i mål bakom Lindvall.

– Hela laget stämplar in i dag. Vi gör det fullt ut, täcker skott och gör det jobbigt för dem då är vi jävligt bra. Spelar vi så här är vi svårslagna, säger Jacob de la Rose i C More efter segern.

Nu ställs lagen mot varandra i Karlstad på söndag.

– De kommer ut hårt i första och har ett bra powerplay. Det håller inte att sitta så mycke i utvisningsbåset som vi gör. Men det är mycket marginaler och i dag tog vi den här matchen. Nu är det bara att ladda om, säger de la Rose.