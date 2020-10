Det var med sju minuter kvar av den första perioden som det small till mellan Rögle och gästande Örebro.

Bortalagets Daniel Muzito Bagenda körde över Anton Bengtsson och denne blev liggande på is. Domaren tvekade inte och matchstraff blev det.

– Nej nej nej, han kommer in sent, väldigt sent, säger kommentatorn Patrik Westerberg i C more.

Rögle leder

Bengtsson fick läkarvård och kunde minuter senare återvända till matchen.

– Han (Bagenda) kan inte vara kvar på isen. Han kommer in väldigt sent och tar bort Bengtsson. Ett solklart matchstraff. det kunde ha varit en hjärnskakning, säger Patrik Westerberg.

Rögle tog ledningen genom Leon Bristedt i spel fem mot fyra. Minuter senare satte Daniel Zaar 2-0.

Matchen pågår. Texten uppdateras.