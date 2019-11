Får matchstraff efter den fula tacklingen

Djurgården tog ledningen redan 52 sekunder in i matchen.

Tom Nilsson snodde pucken på blålinjen när Robin Kovacs försökte få i väg ett skott, bröt sig loss i ett friläge och satte kyligt 1-0.

– De gör någon variant med Kovacs på blålinjen. Han missar skottet och jag får friläge och lyckas få in den, kommenterade Nilsson i C More i periodpaus.

Fem minuter in i andra perioden small det till rejält.

Matchstraff för Oscar Engsund mot Djurgården

Oscar Engsund kom in från sidan och satte in en stenhård tackling på Michael Haga som manglades mot sargen.

Vilda scener uppstod där slagsmål bröt ut, hela Hovet ropade på matchstraff och en ledare i Djurgården försökte fånga in Engsund.

Domarna bedömde det hela som en boarding och gav Engsund fem minuters utvisning + matchstraff. Samtidigt tvingades Haga lämna isen – blodig – med smärtor i ansiktet.

Experterna Johan Tornberg och Petter Rönnqvist tyckte att straffet var för hårt.

– Jag tycker att Michael Haga måste vara förberedd när han åker in med pucken. Han vänder sig mot sargen precis när Engsund kommer in. Jag ser inget fel i tacklingen, säger Tornberg i C More.

– Det ska inte vara matchstraff. Det är lite hårt, säger Petter Rönnqvist.

Djurgården lyckades inte förvalta det numerära övertaget i något mål.

Matchen pågår. Ställningen är 1-0 efter två perioder.