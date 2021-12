Matchen avbruten – efter ett ishaveri

Det var två taggade lag som ställdes mot varandra. Linköping tog emot Oskarshamn och det dröjde inte länge innan det blev mål – åt båda hållen.

IKO tog ledningen efter 16 sekunder när Patrik Karlkvist satte 1-0. 20 sekunder senare kom 1-1 genom Markus Ljungh.

Matchen hettade till sig ordentligt i slutet av första perioden. Robert Lantoši åkte på matchstraff för spearing.

– Det är huvudlöst korkat att sätta sina lagkamrater in den situationen, säger kommentatorn Lars Lindberg i C More.

Matchen skjuts upp: ”Problem med isen”

Matchen avbröts tidigt i den andra perioden efter ishaveri. Först trodde man att matchen skulle återupptas men efter närmare bedömning stod det klart att isen inte var spelbart och därav kommer drabbningen att spelas färdigt vid ett annat tillfälle.

– Det är ett problem med isen. Vaktmästarna försökte upprepade gånger att fixa isen, men till slut så tror man inte att man kommer få ordning på det ikväll. Säkerheten kommer i första hand här. Nu får vi titta på ett tillfälle där vi får spela klart matchen, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin i C More.

