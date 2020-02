Fansens fina hyllning – efter sjukdomsbeskedet

I onsdags kom beskedet att Kristian Näkyväs säsong är över. Örebro meddelade då att stjärnbacken drabbats av testikelcancer.

”Våra tankar och vårt fulla stöd går till Kristian och hans familj”, skrev klubben i sitt pressmeddelande.

Under lördagen tog Örebro emot Skellefteå i SHL och då utspelades fina scener på läktarna i Behrn arena. Hemmasupportrarna vecklade ut en stor flagga med texten ”Kristian #51” för att visa sitt stöd till den 19-årige finländaren.

– Vi önskar honom all lycka. Hela Hockeysverige står enat och det här är en jättefin hyllning till Kristian, säger kommentatorn Stefan Klemetz i C More.

Matchen pågår.