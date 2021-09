"Fanns många som inte ville ha mig här"

2019 mötte Luleå Växjö på hemmais. Brendan Shinnimin var på hugget och i upptakten av mellanperioden hamnade kanadensaren och hemmafansen i luven på varandra. Luleås supportrar menade att Shinnimin filmade i flera situationer och valde då att skandera:

””Chicken Shinnimin, chicken Shinnimin”.

Shinnimin svarade med att ge hemmaläktaren långfingret från båset.

Bråket fortsatte sedan ett år senare. 2020 ställdes lagen mot varandra och då valde Brendan Shinnimin att dyka upp iklädd en kycklingdräkt.

Shinnimin: ”De kommer gilla vad de ser”

2021 kom bomben. I maj i år värvade Luleå Brendan Shinnmin. Kanadensaren skrev ett kontrakt på 1+1.

Nu är det dags för en ny SHL-säsong. På lördag drar serien i gång igen och under måndagen var det dags för den årliga upptaktsträffen – och då kommenterade 30-åringen relationen till Luleå-fansen och flytten till Norrbotten.

– Det fanns nog några supportrar som inte ville ha mig här. Men under den här månaden som jag har varit här och spelat några matcher så har jag fått mer och mer uppmuntran, säger han i C More och fortsätter:

– Fansen utrycker sin glädje över att jag är här. När de ser att jag spelar för dem, att jag ger mitt allt varenda kväll och sliter för mitt lag, mina supportrar och stan som jag spelar för. De kommer att gilla vad de ser.