”Ett av Europas mest aktade hockeynamn”

Efter ett par mindre lyckade säsonger var Växjö tillbaka med besked i fjol. Återigen var det en lagmaskin som var taktiskt överlägsen alla andra lag med en stabilitet över alla lagdelar. Växjö stod inför lite av ett vägskäl i fjol. Kritiken hade varit ganska tuff mot laget efter två förhållandevis svaga säsonger där det faktiskt funnits anledning att tvivla på några av rekryteringarna. Fjolåret visade ännu en gång varför Henrik Evertsson av många anses vara den bäste sportchefen och Sam Hallam den bästa tränaren.

Växjö har ett spelsätt där man stänger ned motståndarna och kväver deras kreativitet. Matcherna blir inte alltid de roligaste sett till underhållning men ur ett taktiskt perspektiv är det fulländat och briljant. Två nyckelvärvningar inför säsongen i fjol var Joel Persson och Robert Rosén som tillsammans med Viktor Fasth utgjorde en förstklassig centrallinje som gav hela laget stabilitet. Givet ett lag som vinner guld så försvinner alltid några av de bästa spelarna. Trots att 14 spelare finns kvar från fjolårets trupp är förlusterna av Viktor Fasth, Ilari Melart, Christian Folin, Jack Drury, Fredrik Karlström och Emil Pettersson tunga. Likväl finns det fortsatt en bra stomme kvar i laget, ett tryggt grundspel och en trupp som kommer ändra skepnad under säsongens gång. Henrik Evertsson har gjort det till lite av sitt signum att värva klasspelare under säsongen. I fjol plockade han in Christian Folin, Brendan Gaunce och Andrew Calof som alla gjorde en stor skillnad för utgången på säsongen.

Målvakter

Det är givetvis mer eller mindre omöjligt att ersätta Viktor Fasth och den säsong han stod för i fjol. Fasth utsågs till SHL:s bäste målvakt och det trodde jag nog inte att han hade i sig vid en ålder av 38. Den som får det otacksamma jobbet att ta över efter honom är den 29-årige letten Janis Kalnins som värvats från Jokerit i KHL. Under försäsongen har Kalnins sett väldigt bra ut och tillsammans med Adam Åhman tycker jag att Växjö står sig relativt starka. Åhman spåddes så sent som 2019 vara en redo SHL-målvakt när HV71 plockade hem honom från en säsong med Oskarshamn i hockeyallsvenskan. En höftoperation grusade den säsongen och därefter har Åhman fått börja om i hockeyallsvenskan igen. Det ska bli spännande och se om Åhman äntligen kan ta steget och utvecklas till en bra SHL-målvakt.

Backar

En helt okej backuppsättning, varken mer eller mindre. Toppnamnen är Joel Persson och grovt underskattade Arvid Lundberg. Persson har en offensiv uppsida som få och har en poänggaranti om minst 35. Lundberg är tillbaka i Växjö för sin andra sejour i klubben. Lundberg tog stora kliv senast han var i Växjö och är nu, enligt mitt tycke, den bäste och mest pålitlige defensive backen i serien.

Miika Koivisto är tryggheten själv och passar perfekt in i Växjös lagbygge. Han sticker inte ut direkt men gör det mesta rätt på isen. Juuso Vaino åkte på en läskig skada i den första kvartsfinalen mot Färjestad och fick se resterande delen av slutspelet från sidan. Vaino är stabil men det borde finnas än mer och få ut än vad som var fallet i fjol.

Hardy Häman Aktell gjorde en riktigt bra första säsong i SHL i fjol. Med ett års rutin borde Häman Aktell kunna hitta en större jämnhet i sitt spel och få en ännu större roll. Peter Andersson har varit skadebenägen som få de senaste säsongerna. Växjö gillar Andersson och är beredda att ge honom en sista chans. Ludvig Claesson har värvats från Tingsryd och får återigen chansen i SHL. Det är en förhållandevis billig back som kan fylla en roll som sjätte- eller sjundeback. Den här backsidan kommer att stärkas upp under säsongens gång när rätt namn dyker upp. Med endast sju backar i truppen, inkluderat en skadebenägen Peter Andersson, lär man redan nu har stenkoll på eventuella värvningar.

Forwards

Det strävsamma radarparet Richard Gynge och Robert Rosén får en ny lekkamrat i Julius Nättinen. Gynge hade en bra mycket bättre säsong i fjol än året dessförinnan och en del av förklaringen stavas givetvis Robert Rosén som återvände till Växjö efter två år i KHL. Jag tror inte riktigt man förstod vad förlusten av Rosén betydde förrän han var borta. Med honom i laget får Växjö tillbaka mycket av sitt spel som bygger på tålamod och puckkontroll.

Julius Nättinens styrka är hans skott och förmåga att hitta luckor och nosa upp ytor framför mål. Men Nättinen är en begränsad skridskoåkare och även om han spelar vid sidan av Rosén och kommer matas med lägen är jag inte helt såld på den här värvningen. För Växjös del är det viktigt att han levererar och är en del av en fruktad förstakedja.

En spelare som jag tror väldigt mycket på i år är Olle Lycksell. Han känns som den perfekta Växjövärvningen. Han kommer också få en bra roll som en renodlad ersättare till Fredrik Karlström som lämnat för spela i Dallas organisation. Lycksell har verktygen för att lyckas, vilket han stundtals visade prov på i fjol. Framför allt i slutspelet med Färjestad mot just Växjö. Klarar Lycksell att värdera situationerna bättre och veta när han ska spela enkelt eller vara kreativ kommer han vara pålitligare och mer användbar. Han kommer också få en bra omgivning med Pontus Holmberg som center. Holmberg utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare och fick också chansen att spela VM. Sett till hans personliga utveckling tror jag att det var ett bra beslut av Holmberg att stanna ytterligare ett år i Sverige innan han åker över till Toronto. Jag har stora förväntningar på att Holmberg kan vara en bärande spelare också sett över en hel säsong.

Andrew Calof hade en formidabel grundserie för att sedan helt försvinna i slutspelet där han till och med petades helt. Sett över grundserien hade Calof näst bäst poängsnitt av samtliga spelare. Det vittnar ändå om klass och att svackan i slutspelet förhoppningsvis, för Växjös del, bara var tillfällig.

Från Södertälje har man värvat hyperintressante Hugo Gustafsson som haft en spikrak utvecklingskurva de senaste två säsongerna. Redan i fjol haglade buden från SHL men han valde trots det att stanna ytterligare ett år för att känna sig än mer redo. Precis som ovan nämnda Lycksell känns den här värvningen så mycket Växjö. Likt man gjorde med Pontus Holmberg, Marcus Sylvegård och Fredrik Karlström plockar man in Gustafsson och låter honom marineras in i en roll som han sedan kan växa i.

Glenn Gustafsson, Ludvig Nilsson, Emil Forslund, Martin Lundberg och Erik Josefsson är allt nyttiga och hårt arbetande spelare. Kapten Josefsson är skicklig på att stänga ner motståndarnas bästa spelare och Sam Hallam kan förlita sig på honom i kritiska situationer. Precis som på backsidan finns det luckor att fylla och då framför allt i någon av de två första kedjorna. I synnerhet om Calofs formsvacka från i fjol håller i sig eller om Nättinens skridskoåkning vållar honom problem.

Tränare

Sam Hallam går in på sin tionde säsong som huvudtränare för Växjö. Han gör det nu med en duo som han känner väl sedan tidigare. Fredrik Hellgren har varit i Växjö sedan urminnes tider och Nicklas Rahm är tillbaka som assisterande tränare efter fyra år i HV71. Rahm var tidigare assisterande åt Hallam under tre säsonger och duon, tillsammans med Fredrik Hellgren, trivdes väldigt bra ihop. Hallam är en skicklig taktiker och den mest vinstrika tränaren i SHL under 2000-talet. Han går nu in på det sista året på det femårskontrakt han skrev våren 2017. Det kan alltså mycket väl vara hans sista säsong i Växjö. Bara den tanken känns främmande. Hallam är ett av hockey-Europas mest aktade namn och lär få rätt bra erbjudanden att ta ställning till. I en drömvärld skulle Hallam ta över som förbundskapten men dessvärre har svenska ishockeyförbundet devalverat det jobbet sedan man anställde en tränare utan tidigare erfarenhet. Jag tar dock för givet att förbundet redan sträckt ut en arm till Hallam och visat sitt intresse även om han inte jobbat inom förbundet, vilket verkar vara det enda kriteriet som krävs.

Stjärnan

Pontus Holmberg har varit bra under ett par års tid men exploderade rejält under slutskedet av grundserien och framför allt i slutspelet. Holmberg visade prov på sin mångsidighet i spelet och tog för sig på ett sätt som jag inte sett honom göra tidigare.

Poängkung: Robert Rosén, 41 poäng

Talangen

Redan i fjol fick Viktor Stjernborg chansen och var en bidragande faktor när Växjö vann guld. Stjernborg är ingen spelare som sticker ut med teknisk briljans utan han är i stället gedigen och gör det mesta rätt på isen. En karaktär och ledare, vilket han – åldern till trots – redan visat upp i Växjö och i diverse pojklandslag.

Bästa nyförvärv

Arvid Lundberg är en klippa i försvarsspelet och kommer fylla en stor roll i det här laget. Han är inte speciellt flashig och men hans närvaro ger trygghet.

Upp till bevis

Hur mycket skadades Andew Calofs självförtroende av att blivit petad under slutspelet i fjol? Sett till försäsongen och CHL har han inte riktigt kommit upp i den nivå han hade under grundserien. Samtidigt är Calof vid det här laget en rutinerad och respekterad SHL-spelare som givetvis kan komma att leverera igen.

Mest värdefulla spelare

Robert Roséns betydelse för Växjö ska inte underskattas. Rosén har en förmåga att styra tempot i matcherna och på så sätt personifierar han i mångt och mycket Växjös spel. Det ser inte alltid mycket ur för världen men Rosén är alltid på rätt plats, läser spelet och får det mesta att se enkelt ut.

Doldisen

Lite i skymundan har Växjö värvat Glenn Gustafsson från Örebro. Gustafsson är en spelare som ger allt i alla lägen och sprider massvis med energi. Jag tror att flytten från Örebro kan ge honom ett personligt lyft och kanske en annan roll än som enbart en renodlad energispelare.

Profilen

Richard Gynge är en av seriens vassaste målskyttar och garanterat den spelare som blir allra gladast över att göra mål. Gynge har rutinen och lugnet från många säsonger på högsta nivå. Det var uppenbart hur otroligt mycket det betydde för honom personligen att få vinna SM-guld i fjol.

Supporterrösten – Coffe Mattisson

Dags för baksmälla året efter ett färskt SM-guld i bagaget?

Det är väl så det sedvanligt brukat se ut året efter man tagit guld. Vi har inför säsongen tappat ett par tongivande spelare som förra året var väldigt betydelsefulla på vägen till guldet.

Om vi börjar med målvakterna så avslutade som bekant Viktor Fasth sin hockeykarriär på topp, och väggen i slutspelet Erik Källgren drog vidare till NHL tillslut. Men in i kassen har vi nu i stället fått Janis Kalnins och Adam Åhman.

Janis anser jag kommer vara en utpräglad förstemålvakt och det ska bli väldigt spännande och se vad han har att komma med. Jag tycker att han sett otroligt tät ut på matcherna som han stått hittills och har en spelstil som liknar Viktor Fasths, som också är hans stora förebild.

På backsidan har vi bland annat tappat giganterna Ilari Melart och Christian Folin som fullkomligen styrde och ställde i försvarszon när guldet bärgades. Vi har i stället fått in den alltid stabile Arvid Lundberg som är tillbaka igen efter två år år i Skellefteå, och Ludvig Claesson.

Jag känner mig ganska trygg med backsidan i stort, men vi kommer behöva plocka in en stor general också för att verkligen kunna ställa fram busen så att säga.

På forwardssidan har det hänt en hel del under silly season, efter säsongen har vi tappat Emil Petersson, Jack Drury, Fredrik Karlström, Marcus Sylvegård, och Brendan Gaunce. På papperet ganska tunga namn med tanke på vad dessa herrar uträttade i just slutspelet.

Nytt till i år så har vi hittills tagit in lite yngre och talangfulla namn som har stor potential till att göra en liknande resa som till exempel Karlström, Sylvegård, Holmberg gjort sedan de kom till Växjö.

Vi har fått in Glenn Gustafsson, Hugo Gustafsson Olle Lycksell, Julius Nättinen och Hugo Petersson .

Jag tycker att det här gänget har kommit i gång bra under försäsongen sett till matcherna. De jag direkt tror mest på inför säsongen är Olle Lycksell och Glenn Gustafsson. Jag tror att båda dessa herrar kan få ett rejält uppsving efter att ha lämnat sina tidigare klubbar. Här kommer de direkt få större ansvar och verkligen få ta för sig mer än tidigare och det ser onekligen spännande ut.

Jag tycker forwardssidan ser lite tunn ut, och här kommer det komma in fler gubbar. Den gode Evertsson kommer som sedvanligt är att sätta sig ner och analysera vad det är för typ av spelare som vi ska krydda på med innan han slår till.

Skall man summera årets upplaga av Lakers tror jag inte att det kommer vara den där givna baksmällan som det varit de senaste gångerna när vi vunnit guld.

Jag tror Lakers kommer vara med och leka i toppen av SHL även i år. Vi har fortsatt en bra stomme att stå på och med lite grädde på moset längs vägen tror jag att det här året kan falla väldigt väl ut.

Tabellen

1.

2.

3.

4. Färjestad

5. Frölunda

6. Örebro

---

7. Skellefteå

8. Leksand

9. Malmö

10. Linköping

---

11. Oskarshamn

12. Djurgården

---

13. Brynäs

14. Timrå