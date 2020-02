Ersson på plats – när Brynäs krossade Luleå

Brynässpelaren Marcus Ersson råkade ut för en otäck olyckshändelse i matchen mot Djurgården för lite mindre än två veckor sedan. I en närkamp med Jacob Josefson fick han en skridsko i ansiktet.

22-åringen blödde kraftigt och kort därpå kommunicerade klubben att det rörde sig om en ögonskada och att Ersson opererats.

Och när Brynäs tog emot Luleå på hemmaplan så fanns Marcus Ersson på läktaren.

Det var en match där Brynäs var snabba med att få till ett övertag på gästande Luleå. Anton Rödin spräckte målnollan i första perioden i powerplay och därefter så var det hemmalaget som höll ledningen.

Brynäs la upp för målfest

Brynäs trummade på och utökade ledningen i andra perioden genom Greg Scott. Efter den avslutande pausen så var John Persson framme vid målburen och petade in 3-0-målet. Luleå fick lite energi när Petter Emanuelsson petade in gästernas första mål – målburen lämnades tom i jakten på mer – men detta var en match som Brynäs hade kontroll på.

Innan slutsignal hann Anton Rödin ännu en gång notera sig i målprotokollet och tillslut skrev Jaedon Descheneau matchresultatet till 5-1.

– Det känns fantastiskt att få göra mål, det är alltid kul. Jag försökte bara vinkla upp snabbt och få den på bortre, det var en skön känsla att se den gå in. Vi håller oss lugna, och även om de pushar på hårt spelar vi enkelt och får till slut några lägen, säger Brynäs debutantmålskytt John Persson i C More.