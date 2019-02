”En av klubbens sämsta värvningar någonsin”

Transferfönstret är stängt.

Under fredagens deadline day plockade några SHL-klubbar in nya spelare med förhoppningen att få in nödvändig energi i slutet av säsongen.

Men ibland blir det fel - och här är fem nyförvärv som under säsongen blivit helt fel.

SportExpressen rankar de fem största floppvärvningarna under säsongen.