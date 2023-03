Emil Pettersson vände hem till Timrå och SHL från KHL inför säsongen. Under inledningen av säsongen öste han in poäng, men under vintern har det gått tyngre för 29-åringen.

Inför kvällens match mot Linköping hade Pettersson gått mållös i tolv matcher. Senaste målet kom mot Oskarshamn i tom kasse den 21 januari.

Men mot Linköping lossnade det till slut. I slutet av den andra perioden rakade han in pucken efter passning från Panu Mieho, som för övrigt gjorde 1-0 till Timrå, i öppen kasse från nära håll.

Målet betydde 2-1 till gästerna från Medelpad.

– Det var ett tag sedan. Som att lära sig att gå igen, säger Emil Pettersson till C More.

Fler mål än så blev det inte och Timrå tar därmed tre viktiga poäng i kampen om en direktplats till kvartsfinalen.