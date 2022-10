Fullsatt arena i vad som på plats annonserades som något av ett rivalmöte. Det var förutsättningarna när Färjestad gästade Örebro i ett toppmöte under torsdagen.

Väl där var det två lag som kom ut i ett rasande tempo. Men trots det föll inga mål. För ställningen var 0–0 efter den första perioden, även om det bland annat var frustrerat hos gästerna på ett par domarbedömningar. Så pass att Tomas Mitell var i samspråk med domarna mer än en gång.

Mellanakten blev den första rätt lik, men med färre klara målchanser och mer kamp på isen.

Inte minst med tanke på att även den slutade mållös och för att utvisningarna var flera. Bland annat drabbades Färjestad av tre stycken.

Väl i period nummer tre kom målen direkt och blixtsnabbt.

Först satte Victor Ejdsell 1–0 efter endast 1.10 innan kvitteringen kom bara 80 sekunder senare. Då var det Emil Larsson som högg framför mål och satte pucken i nästan öppen bur.

Mitells attack: ”Det blir parodi”

Det kom också ett 2–1-mål för Örebro. Efter en utvisning snurrade Philip Holm upp en motståndare på blå, hittade Abols som serverade Emil Larsson till hans andra mål.

Därmed hade de vänt matchen till en frustrerad Färjestadsbänks förtret. För utvisningarna för gästerna fortsatte att komma, vilket stoppade en forcering.

Till sist tog Örebro alla tre poäng efter Filip Berglunds 3–1-mål i tom bur och sedan efter att Emil Larsson blivit hattrickskytt till 4–1.

FBK-tränaren Tomas Mitell var besviken efter matchen.

– Jag tycker vi gör en grymt bra match faktiskt. Det känns som vi inte riktigt fick chansen att vinna. Det är frustrerande när vi försöker stå upp, men man måste trilla för att få med sig en utvisning. Jag vet inte hur tanken är, att vi ska få sju boxplay mot oss. Svårt, det blir parodi av det hela för svensk hockey, säger han i C More.

Utläggningen fortsatte på den efterföljande presskonferensen.

– Vi fick inte chansen att vinna matchen. Det var inte samma bedömning åt båda håll. Jag förstår inte riktigt. Vi ska stå upp i svensk hockey, men måste trilla för en tvåa. Ingen skugga över Örebro. Men det är inte U15 vi spelar, men det blir lite parodi. Vi säger att vi inte ska trilla, men måste göra det för att få med sig powerplay. Ruggigt frustrerande, vi fick inte en fair chans.

– Generell vill vi ha bort filmningar. Men jag vet inte vad jag ska säga på lördag i Gävle. Om de ska stå eller trilla. För det måste man göra för att få med sig något. Vi får fundera på om vi ska stå eller trilla.

”Måste få höra när de gör en dålig match”

Han själv nämner själv specifikt några av utvisningarna som tveksamma.

– Björklunds charging… han är puckförare och tar två skär. Nygårds… Pokkas med en hand på benskyddet. Det är svårt när spelarna ser där och säger åt dem att de måste stå. Hur många gånger får man inte ett slag på benskyddet med en hand? Jag vet inte vad jag ska ge mitt lag för information. Det är svårt med åtta boxplay. Åtta mot två, då fick vi inte en fair chans att vinna.

På frågan om de tänker tanken att spelarna själva ska försöka få med sig fler utvisningar säger han:

– Det vill vi inte göra. Men onekligen är det ett problem när våra spelare försöker stå på benen. Jag vet inte hur många de trillar på. Det blir parodi.

Hur ser dialogen ut med domarna på isen?

– De tycker att vi har fel. De sade att någon kanske var billig eller feldömd. Det är en jämn match. Vi hade målchansövertag, ingen spelade fult. Så jag vet inte hur det gick till om jag ska vara ärlig.

Joakim Nygård fyller i:

– En domare kom till mig och bad om ursäkt inför tredje för min utvisning. Det kan man ju ta. Sen att det fortsätter komma några billiga… kommunikationen kan bli bättre. De måste förstå att man blir frustrerad när man tittar på jumbotronen och ser att det inte ska bli någon utvisning. Sen får man väl hålla sig i skinnet, men de måste förstå att man blir frustrerad.

Domarens svar: ”Vi blir lurade”

Han fortsatte:

– Det är klart att det är många utvisningar vi inte tycker är utvisning. Sedan är det några de inte tar. Det är klart man blir frustrerad. Man vill inte rikta för mycket kritik men det är klart de måste få höra när de gör en dålig match. För jag tycker att de gör en katastrofal insats i dag.

Experten Niklas Wikegård håller delvis med Mitell i kritiken, men menar att FBK får skylla sig själva för utvisningarna som kom i den sista perioden – när matchen avgjordes.

– Jag tycker det är två skitutvisningar som man aldrig får ta, säger Wikegård i C More.

Domare Johan Nordlöf erkände att matchens första utvisning på Henrik Björklund blivit fel.

– Vi blir lurade, tyvärr. Jag tycker att han kliver in på den mer än han gör, den ser bra ut på isen, sen när vi tittat på den inser vi att den skulle vi låtit bli, säger Nordlöf till C More.

Överlag om matchen säger han:

– Tuff match. Vi ska säkert titta på några situationer. Vi hade inledningsvis ganska stor förståelse för Färjestad, vi ska titta på den situationen, men totalt sett så är det en tuff match. Färjestad hamnar på bra många fler utvisningar än Örebro. Spel- och intensitetsmässigt är det bra.

