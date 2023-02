Ett revanschsuget Rögle tog bussen från Skåne till Dalarna.

I tisdags i Ängelholm hade ju Leksand inga problem att ta en övertygande seger med 4–1.

Till matchen i Tegera arena (många tomma platser!) kom hemmalaget med fem vinster på de sex senaste kamperna. Rögles facit betydligt sämre. De hade fått med sig två av 15 möjliga poäng, de fem senaste matcherna.

Daniel Zaar var tillbaka i Rögle, men i gengäld får man klara sig utan anfallsesset Riley Sheen som på grund av skada är borta i upp till sex veckor.

Precis som tidigare i veckan började Skånelaget vasst.

Men motsatt mot senast kunde Rögle nu utnyttja en av sina chanser.

Efter 10.37 kom 0–1 genom Brady Ferguson. Hans luriga slagskott letade sig in bakom en skymd Mantas Armalis. Detta var amerikanens sjätte mål för säsongen.

När det återstod 3.34 av första perioden bestämde sig Leksands back Anton Lindholm för en så kallad från kust till kust. Mycket vackert kunde han, efter att ha åkt över hela rinken, vricka in 1–1 bakom Calle Clang (ett mål som inte såg otagbart ut).

Nätkänningen innebar en vitamininjektion för laget i blått och vitt, som hade flera möjligheter att ta ledningen när det var rejält rörigt framför Rögles mål.

Dock slutade de första ganska underhållande 20 minuterna oavgjort.

– Jag såg att jag hade yta, så det var bara att åka. Jag tränade på skottfinten i morse, och det var kul att jag kunde använda den direkt, förklarade Linholm i C Mores sändning.

Bortaförsvaret glömde bort Elvenes

Den andra perioden startade också den lite försiktigt.

Men efter 9.10 kunde Lucas Elvenes, som ju har Rögle som moderklubb, helt frispelad göra 2–1.

Hans åttonde fullträff för säsongen var ett faktum när pucken letade sig in mellan Clangs benskydd. Ett kliniskt avslut från 23-åringen. Bortaförsvaret lyckades helt glömma bort honom.

Rögle hade flera möjligheter därefter att utjämna, men lagets ineffektivitet framför motståndarens mål visade sig även den här kvällen. Ludvig Larsson hade en del att tänka på i väntan på den tredje perioden.

– Vi skapar några bra lägen, men vi kommer inte upp i nivå. Dessutom studsar det mesta emot oss. Men till slut kommer de att trilla in, menade Rögles Adam Edström i C More.

Leksands tränare: ”Mer kräm i grejerna”

Inför de sista 20 minuterna konstaterade Björn Hellkvist, Leksands tränare:

– Vi behöver lite mer kräm i grejerna. Vi måste göra mer än vad som står i arbetsmanualen.

De som gasade på var dock Rögle.

När Marcus Karlberg satt utvisad för tripping, såg Marco Kasper till att efter 5.32 styra in 2–2 på Michael Kaplas skott.

Efter den utjämningen var det Rögle som mest energiskt letade efter ett ledningsmål.

En dramatisk avslutning väntade, där puckarna dansade i respektive lags målgård.

Med 3.56 kvar fick Rögles back Samuel Jonsson lämna isen efter en fasthållning.

Rögle klarade av den utvisningen. Men precis när laget blev fulltaligt gjorde Emil Heineman 3–2 efter framspelning av Oskar Lang.

När Ängelholmslaget sedan plockade ut Clang i slutet av matchen gjorde Carter Camper 4–2 i tom kasse.

– Jag tycker vi skulle stängt matchen tidigare. Jätteskönt att vi börjar vinna mer, sade Heineman i C More.

Nederlaget innebar fyra raka förluster för Rögle – och 4–12 i målskillnad.

