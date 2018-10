Djurgården förlorade hemma mot Luleå senast och ville inte återupprepa fadäsen när Timrå kom på besök under lördagen.

Stockholmarna rivstartade och Jonathan Davidsson gjorde sitt första mål efter hemkomsten från Columbus Blue Jackets när han snärtade in 1–0 på friläge.

Bara minuten senare kunde Tom Nilsson pricka in 2–0 efter bara fem minuters spel och Timrå var i brygga.

HÄNG MED: Följ alla SHL-matcher i vår liverapportering här

Självmål räddade Dif från nederlag

Men nykomlingarna repade mod och mot slutet av perioden hade laget kvitterat efter att bara ha skjutit fyra skott på mål.

Proceduren återupprepade sig i den andra perioden där Timrå kvitterade Djurgårdsledningar två gånger om och det var lika på 4 inför den tredje akten.

Väl där uteblev målfesterna från de första perioderna men ett framtungt Djurgården kunde slutligen vinna med 7–4. Sebastian Strandberg gjorde det matchavgörande målet sedan han tagit köksvägen och pressat in pucken via Morten Madsens skridsko och in med bara nio minuter kvar på klockan.

Jonathan Davidssons show efter Wikegårds kritik

Men med sex minuter kvar kunde Jonathan Davidsson rycka sig loss och i ett nytt friläge överlista Niklas Svedberg i Timråkassen.

– Niklas Svedberg är fullständigt rasande efter de två målen, säger C Mores kommentator Johan Edlund.

Davidsson som under matchen kritiserades av C Mores expert Niklas Wikegård efter en situation där han låg kvar på isen.

– Det här kan jag reta mig på, Davidsson är uppe och åker. Han är ju inte skadad, varför ligger han kvar på isen? Det är det som gör att domaren blåser av. Jonatan Davidsson måste visa domarna: ”Jag är inte skadad, jag kör”. Jag tycker det är dåligt av Jonatan Davidsson. Det är lite ”gentlemen’s agreement”, ligg inte kvar på isen om du inte gjort illa dig, säger han i C More.

Daniel Brodin fastställde slutresultatet till 7–4 med bara femton sekunder kvar sedan han kommit fri från mittzon när Timrå plockat ut målvakten.

– Vi sa att vi inte var tillräckligt bra. Vi slarvar väldigt mycket men samtidigt är det jävligt kul att spela match med mycket mål, säger Jonathan Davidsson efter matchen.

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Timrå – direkt i Messenger

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Djurgården Hockey – direkt i Messenger