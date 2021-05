SHL-spelare anhållen misstänkt för våldtäkt

Det var i onsdags som den misstänkta våldtäkten inträffade.

En hockeyspelare, som spelar i Sveriges högsta serie, ska enligt Aftonbladet ha varit efterlyst och anhållen i sin utevaro – misstänkt för brottet.

Nu har han lämnat in sig själv till polisen. Mannen ska under söndagen självmant ha gått in på polisstationen och är på sannolika skäl misstänkt.

Elitspelare misstänkt för våldtäkt

Man har begärt att en försvarare ska förordnas för den misstänkte, men i nuläget är det oklart huruvida mannen fått en advokat.

– En man greps i morse och är nu anhållen, misstänkt för en våldtäkt den 5 maj, säger Robin Simonsson, presstalesperson på åklagarmyndigheten till SportExpressen.

Och han lämnade in sig själv?

– Det kan jag inte kommentera.

SportExpressen har också varit i kontakt med SHL-spelarens klubb.

– Vi har precis nåtts av informationen om att en av våra spelare är anhållen, men just nu vet inte vi mer än vad ni vet om det här. Brotten som spelaren anklagas för är naturligtvis oförenliga med vår värdegrund och det vi står för som förening och vi tar självklart avstånd från detta, säger en talesperson i klubben.

– Spelaren kommer att tas ur tjänst under utredningen.