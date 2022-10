Brynäs fick en tung start – men efter smällen mot Malmö med 8-4 i början på oktober har det blivit fyra trepoängare och en förlust efter övertid.

Den uppåtgående trenden fick ett stopp när den regerande svenska mästaren kom till Gävle.

Och vilken start det skulle bli från Färjestad. Bara en och en halv minut in i matchen hittade Linus Johansson en fristående Henrik Björklund som i sin tur hittade en öppen yta med ett slagskott.

Det var i powerplay som Johan Larsson, prestigevärvningen inför säsongen, skulle ge Brynäs en biljett in i matchen igen.

Men bara minuter senare slog Theodor Lennström med sitt sjunde mål och sin 15:e poäng (!) för säsongen och Färjestad skulle återta ledningen i mötet mellan klassikerlagen.

Och trean skulle komma efter 13 minuter. Marcus Nilssons skarpa öga för spelet möjliggjorde en klinisk pass till Michael Lindqvist i öppet läge och skytten gjorde inga misstag.

Färjestad höll tätt sista två perioderna

Henrik Björklund utökade ledningen till 4-1 efter 37 sekunder av andra perioden.

Detta sedan forwarden lyckats slå in en puck som gick via målvaktens benskydd och in i mål. Men Björklund tappade i avslutsögonblicket balansen och åkte in i sargen med full kraft.

Brynäs såg skakat ut i allmänhet och såg inte ut att ha en upphämtning i sig. Men andra perioden var Brynäs sett till skott och målchanser. Efter att Dennis Hildeby stått emot en rejäl forcering från Brynäs gick Färjestad på kontring och fick med sig en straff som Victor Ejdsell vackert placerade in.

I den tredje perioden lyckas Färjestad spela av stora delar av perioden utan att Brynäs någon gång fick kontakt och en ökad möjlighet till en supercomeback.

Samtidigt var Dennis Hildeby säkerheten själv i bortamålet och släppte endast in ett mål på 34 skott.

– Vi gjorde det bra framför kassen och jag fick den hjälp jag behövde. I dag hade jag puckarna med mig, säger han till C More efter matchen.