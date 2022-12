Skellefteå är i god form och ställdes mot ett Linköping som också har vind i seglet. Åtta poäng på de fyra senaste matcherna, och det var ett LHC som stod upp väldigt bra i Västerbotten denna lördagskväll.

Rappare, mer alerta och i kommando rent spelmässigt. Men Skellefteå skulle straffa Linköping med sin sylvassa offensiv i mitten av andra perioden. Tom Kühnhackl och Andreas Wingerli iscensatte en perfekt omställning och tysken avslutade med ett välplacerat avslut. Det innebar Kühnhackls tredje SHL-mål denna höst.

Just Kühnhackl och Wingerli skulle fortsätta positivt. Tillsammans fixade de matchens andra mål bara en och en halv minut in i den tredje perioden. Då var det dags för Wingerli att få ta emot en assist från Kühnhackl. Efter en piruett blev tysken fri från markering och slog in en passning som studsade rätt, åtminstone om man håller på Skellefteå.

Junioren med ny succéinsats

Alexander Hellnemo gjorde sin debut i torsdags när Luleå besegrades på straffar med 3-2 på hemmais. Ett rivalmöte kanske på förhand inte är en optimal debut, men omdömena blev enkom positiva.

Under lördagskvällen stod han emot det mesta som Linköping hade att komma med, i en match där just LHC hade mycket mer avslut på och mot mål än vad Skellefteå hade.

Ty Rattie, Linköpings stjärnförvärv, gjorde mål för första gången på ett tag när man reducerade till 2-1 med bara dryga minuten kvar.

Forceringen gav inga poäng. Wingerli gjorde sitt andra mål för kvällen i öppen bur.

Matchen slutade 2-1 och Skellefteå hakar på i toppen. Serieledande Växjö krossade Luleå med 7-0 och behåller därmed ledningen i tabellen.

– Det kändes bra. Jag fick jobba på, det var skönt att vinna, säger Alexander Hellenmo i C More.

Tv: Modo-basen: ”Hissa hans tröja nu”