Rögle hade 3-0 i inbördes möten mot Brynäs den här säsongen inför lördagseftermiddagens smått ångestladdade möte i Monitor Erp arena i Gävle.

Alltså hemmalaget med sin tolfte plats i serien och 50 poäng – mot skåningarna precis ovanför med ytterligare fyra poäng.

Så matematiken var tämligen enkel: Segrande lag skulle förhoppningsvis närma sig de ovan i tabellen – de på slutspelsplats.

Trenden i spelet i början på första perioden var mycket Brynäs. Calle Clang i Rögles mål svarade för några kvalificerade räddningar.

Efter 8.51 var det dock bortalaget som fick höja klubborna av glädje.

I spel fyra mot fyra kom 0–1 när Rögle närmade sig Brynäs mål två mot en.

Michael Kapla var kylig med pucken, och väntade ut en Brynäsback som slängde sig. Amerikanen passade sedan till Adam Tambellini som tryckte i väg ett direktskott. Kanadensarens 19:e mål den här säsongen.

– Jag gillar vår desperation. Alla lag blir bättre när de spelar så. Vi behöver göra det med tanke på vår tabellposition, konstaterade Tambellini i C More inför den andra perioden.

Lagstraff – då kvitterar Brynäs

Ändå var det Brynäs som visade mest av den varan när man hade ett långt, vasst byte några minuter in på andra.

Men som tidigare kunde Clang försvara sitt mål.

Däremot fick han kröka rygg efter 6.22. Rögle hade åkt på ett lagstraff på grund av för många spelare på isen.

Med en man mer kunde sedan Oula Palve kvittera till 1–1 när han tog några skär mot målet och drog upp pucken högt. Hannes Björninen såg till att effektivt skymma just Clang.

Det oavgjorda resultatet stod sig efter 40 spelade minuter.

– Det känns som en slutspelsmatch. Det är tajt match där ute, och båda lagen vet vad en seger betyder, menade Brynäsnacken Samuel Johannesson – med sju år i Rögle! – i C More.

Båda laget tog och gav

Chanserna växlade mellan lagen de första tio minuterna i den avslutande perioden. Ett tag bra tryck av Brynäs för att växla över till Rögle.

Spelet rullade på med få avbrott, där det kändes som att mål nummer två för något av lagen skulle bli avgörande.

När 15.49 kunde Adam Edström efter en något rörig situation styra in 1–2. Brady Ferguson slängde in pucken framför mål, den nådde Edströms klubba och rullade sedan sakta in i mål.

Ett mål som alltså visade sig vara matchavgörande – och ger i nuläget Rögle en plats i slutspelet. Dessutom bröts lagets negativa trend efter fyra raka förluster.

– Det var full gas ända till slutet och vi vann med ett skitmål. Detta var tre extremt viktiga poäng, menade Edström.

Brynäs tränare, Mikko Manner:

– Jag känner bara att detta inte är sant. Varför förlorar vi igen när vi gör så mycket rätt?

