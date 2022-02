Dråpliga bilderna: Knockar domaren

Under torsdagskvällen tog Brynäs emot Linköping för SHL-match.

Knappt halvvägs in i perioden fick publiken se en Linköpingsspelare olyckligt backa in i domaren som föll ihop och under en lång stund blev liggandes på isen.

I reprisen såg det ut som att domaren kan ha tappat luften efter kollisionen och därmed behövt lite tid för att återhämta sig, men kunde sedan återuppta matchen.

Linköping kunde till slut vinna matchen med 2-0. Det sista målet gjorde gästerna med en (!) sekund kvar att spela. LHC är nu uppe på samma poäng som Brynäs i kampen om den sista platsen till play in senare i vår.