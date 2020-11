SHL startade den 19 september. Men redan då var tre matcher från spelschemat uppskjutna.

Då med anledning av att man räknade med att få in fler åskådare i oktober.

Man började lägga matcher från september så långt fram som den 19 januari.

Men det var den 20 oktober och framåt som folk började tappa räkningen.

Då kom nämligen den första flytten av match på grund av ett coronautbrott i en trupp. Det var Linköpings trupp som hade ett 20-tal fall.

Ingen LHC-match spelades före uppehållet och laget ligger redan rejält efter jämfört med de andra lagen.

Det rullade sedan på.

Djurgården, Skellefteå, Leksand och Luleå hade utbrott i sina trupper innan uppehållet.

Precis när SHL gjorde sig redo för omstart var det HV71 som fick ett utbrott i sin trupp.

Klubben har nu offentliggjort att det rör sig om sju fall, och det blir ännu fler flyttar av matcher i spelschemat.

Tisdagsmatchen mot Brynäs flyttades, torsdagens match mot Luleå är redan flyttad, och sannolikt kommer även matchen mot Leksand på lördag att flyttas.

Johan Hemlin: ”Hoppas slippa det”

Hur ska SHL klara att spela alla matcher?

Johan Hemlin svarar:

– Vi jobbar med ett antal block. Där det finns luckor. Det är egentligen från nästa vecka, fram till och med Beijer Hockey Games i februari, där vi har möjlighet att lägga matcher, säger han.

Men har ni inte nyttjat väldigt många luckor redan nu, och då har du åtta lag i SHL som ännu inte fått ett coronautbrott?

– Just det tar vi höjd för. Det kan komma fler utbrott och då har vi luft i spelschemat.

SHL:s strategi för matcherna är nämligen att spela uppskjutna matcher så tidigt som möjligt. Man vill i allra möjligaste mån undvika att spela på luckorna som finns i januari och framåt. Istället planeras nu matcherna in i november och december, för att fortfarande ha luft i spelschemat.

– Precis så är det, säger Hemlin.

Nu börjar SHL även att flytta tillbaka matcher, för att fortsätta ”ha luft” i spelschemat.

Matchen mellan Brynäs och Leksand som skulle ha spelats den 29 oktober, flyttades till den 19 januari.

Den har nu flyttats till den 15 december.

Allt för att skapa sig förutsättningar att flytta matcher även längre fram då SHL befarar att de sista coronautbrotten knappast har varit.

– Vi hoppas naturligtvis att vi ska slippa det. Men vi vill ha säkra arrangemang och vi chansar inte. Därför är det bra att vi tar höjd för att kunna flytta fler matcher, säger Johan Hemlin.

Spelar under landslagspausen

För de som kan det internationella schemat så kan man notera att SHL nu också är inne och spelar matcher under det så kallade decemberbrejket.

Under vecka 51 (14-21 december) spelas Channel One Cup i Moskva. Redan nu har SHL klämt in två matcher.

Dels ovan nämnda matchen mellan Brynäs och Leksand, men även Brynäs möte med HV71 kommer att spelas under detta uppehåll, då man spelar den 17 december.

Dit kan mycket väl fler matcher komma att flyttas.

– Det stämmer att vi har skapat oss möjligheten att spela under landslagsbrejken. Det kom vi överens med det internationella förbundet om redan i juni, säger Johan Hemlin.

Vad händer när ni även fyllt dessa datum, när lag sju, åtta och nio haft sina utbrott?

– Just nu har vi luft i schemat och det har vi även längre fram. Man kan peka på fyra saker som gör att vi har har möjlighet att flytta på matcher. Nummer ett var att vi startade säsongen på utsatt tid, nummer två är att CHL ställde in så vi fick speldagar där igenom, nummer tre är att vi kan spela på landslagsbrejken och nummer fyra är att vi kommer kunna spela dagar efter varandra förutsatt att de sportsliga förutsättningarna är rätt.

Hur menar du då?

– Klubbarna bestämmer utifrån sina sportsliga förutsättningar. När en match är inställd så har de 24 timmar på sig att komma överens om ett datum. Skulle det passa för båda, så kan man föreslå ett matchdatum som ligger dagen efter att båda har spelat. Det är hemmalaget i den uppskjutna matchen, som håller i trådarna.

Klubbarna har 4000 snabbtester

Just nu har SHL skjutit fram 16 matcher. Fler kommer det med stor sannolikhet att bli, men smärtgränsen är långt ifrån passerad.

Johan Hemlin menar på att luckor fortfarande finns och med strategin att spela så snabbt som möjligt så håller man luckorna längre fram i spelschemat, öppna.

– Men det är klart att ju längre fram på säsongen, desto svårare blir det att flytta matcher.

Är du orolig?

– Nej. Vi har förutsättningar att flytta matcher och vad gäller den medicinska biten så har vi beställt ännu fler tester och har cirka 4000 snabbtester och ordinarie tester ute hos klubbarna så de kan testa sig ofta. Vi vill ha säkra arrangemang och chansar inte. Jag har kontinuerliga möten med sportchefer, tränare, materialförvaltare och medicinsk personal och vi chansar inte med någonting. Vi tar det säkra före det osäkra hela tiden. Det är det väsentliga.