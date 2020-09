Inför årets allsvenska säsong tog Dplay över rättigheterna till allsvenskan i fotboll och superettan från C More.

Däremot har C More och TV4, som tidigare ägdes av Bonnier Broadcasting men som köpts upp av Telia, haft ensamrätt på de två stora hockeyligorna i Sverige, SHL och Hockeyallsvenskan.

SHL-premiären sker lördag 19 september medan Hockeyallsvenskan drar i gång knappt två veckor senare.

Om man som tittare under 2020 planerat att se matcher från de stora svenska ligorna i både fotboll och ishockey har det tidigare krävts två olika abonnemang, ett för Dplay och ett för C More.

Men nu blir det ändring på det.

All sport från C More hos Dplay

I maj 2020 blev det officiellt att Dplay köpt de så kallade OTT-rättigheterna, operatörsoberoende tjänster, av Telia.

Då var det inte klart när erbjudandet till tv-tittarna skulle gå ut.

Men enligt uppgifter till SportExpressen är det nu dags och redan under tisdagen kommer Dplay att släppa ett nytt paket där du som tittare kan se all livesport från C More - hos konkurrenten Dplay.

Därmed kommer Dplays abonnenter framöver kunna se TV4:s linjära kanaler samt all sport från C More-kanalerna.

Förutom SHL och Hockeyallsvenskan innebär det även exempelvis fotbolls-EM nästa sommar.

Uppgifter som bekräftas av Jessica Linnman, kommunikationsdirektör på Discovery Networks Sverige.

– Det här är en unik möjlighet för oss som just nu enda extern distributör av TV4 Medias OTT rättigheter och självklart vill vi nyttja den rättigheten fullt ut, säger hon.

