1 LULEÅ – 90 POÄNG

Återstående schema:

HV71 hemma

Linköping borta

Linköping hemma

Färjestad borta

Växjö hemma

Johan Svenssons dom: Nästan löjligt starka bakåt, med bra försvarsspel och en bra målvakt. Har en dubbel mot Linköping och en hemmamatch mot HV71 närnäst. Det kan vara vägen till att vinna serien. Inte mycket pekar på att man tappar den här stabiliteten nu. De vinner serien.

Robin Lindgrens dom: Den 12 mars i Karlstad kan det bli att åka av. Herregud vad jag hoppas att det inte är avgjort innan den matchen för oj vad det blir intressant om den matchen kan avgöra var seriesegern hamnar. Har ett hyfsat spelschema sista fem, och känslan är att de kniper seriesegern. ETTA.

Sanny Lindströms dom: Maskinen Luleå tuggar på och hittar ofta vägar att vinna genom en stabil defensiv och målvaktsspel av absoluta toppklass. Det känns som om inget kan stoppa Luleå från att ta hem serien.

Elisabeth Lindbäcks dom: Nio raka segrar inför slutspurten skojar man inte bort, det är väl för att vara ärlig ingenting som talar för att laget ska svikta nu. Samtidigt kan det bli en direkt avgörande match mot Färjestad om serieseger i näst sista omgången och då känns det inte lika klart längre.

2 FÄRJESTAD – 88 POÄNG

Återstående schema:

Brynäs hemma

Örebro borta

Växjö borta

Luleå hemma

Djurgården hemma

Johan Svenssons dom: Luleå blir förmodligen för svåra att rubba, och man har formstarka lag som Örebro och Växjö på bortaplan, och i övrigt relativt svåra hemmamatcher, bland annat mot just Luleå. Jag tycker Färjestad ska sikta på att hålla Frölunda bakom sig i första hand.

Robin Lindgrens dom: Tung bortamatch i Växjö, känsloladdat derby i Örebro och svårtippade Djurgården i slutomgången - det utöver den eventuellt avgörande matchen mot Luleå. Nej, Färjestads program blir nog för tufft för att ge en serieseger men andraplatsen behåller dem. TVÅA.

Sanny Lindströms dom: Den 12:e mars tar Färjestad emot Luleå hemma i den näst sista omgången. Det finns fortfarande möjlighet att serien avgörs där men då måste man mer eller mindre gå rent på slutet. Det blir tufft eftersom man i de sista tre matcherna möter Växjö (b), Luleå (h) och Djurgården (h).

Elisabeth Lindbäcks dom: Har fortfarande allt i egna händer men jämförelsevis lite tuffare avslutning än Luleå. Kommer troligtvis krävas idel segrar i de fem avslutande matcherna, vilket dock inte är omöjligt men ack så svårt.

3 FRÖLUNDA – 83 POÄNG

Återstående schema:

Linköping hemma

HV71 borta

HV71 hemma

Djurgården borta

Brynäs hemma

Johan Svenssons dom: Frölunda har fått upp ångan ordentligt den senaste månaden och kan nog bli väldigt obehagliga framöver. Jag blir personligen inte förvånad om man utmanar Färjestad om andraplatsen. Luleå bör man inte röra i toppen, och jag tror man håller Växjö på avstånd.

Robin Lindgrens dom: Jag tror faktiskt att Frölunda kan tappa tredjeplatsen här. Känslan är att det kan komma en dipp just innan slutspelet, och att dubbelmatcherna mot HV71 samt mötet med Djurgården borta kan sluta med få poäng. Jag sticker ut hakan här och säger att de tappar. FYRA.

Sanny Lindströms dom: Har spelat på en högre nivå än vad jag förutspådde och på senare tid har spelet var jämnare än tidigare under säsongen. Defensiven är stabil och offensivt bidrar fler spelare. Frölunda kommer landa in på en tredjeplats.

Elisabeth Lindbäcks dom: Kommer inte kunna röra Färjestad men är inte heller hotade av Växjö. Frölunda har parkerat på tredjeplatsen och kan ro hem den i lugn och ro.

4 VÄXJÖ – 78 POÄNG

Återstående schema:

Rögle hemma

Mora borta

Färjestad hemma

Skellefteå hemma

Luleå borta

Johan Svenssons dom: Har fått en bra balans i laget med Versteeg och Hardt in. Men det här är ändå en bra bit från den guldglansen man hade förra året. Det är naturligtvis ingen skräll att det är så, för högstanivån kan ändå bära långt. Men nu handlar det i första hand om att hålla lagen bakom på avstånd.

Robin Lindgrens dom: Har ett tacksamt schema i de återstående fem, och riskerar att dessutom få möta ett Luleå som redan har säkrat seriesegern i Karlstad. Jag tror faktiskt att Växjö spurtar upp en placering här i slutet och kniper den plats Frölunda nu håller. TREA.

Sanny Lindströms dom: Värvningen av Kris Versteeg har gett önskat effekt och Växjö är nu också ett lag att räkna med långt in i slutspelet.

Dock är det för långt upp till Frölunda på tredjeplats men likväl en fjärdeplats vilket ändå får ses som fullt godkänt med tanke på den svajiga säsong man haft.

Elisabeth Lindbäcks dom: Växjö har fått upp ångan och en fullträff med Kris Versteeg. För långt från Frölunda dock för att ha chans att avancera ytterligare. Det blir en fjärdeplats helt enkelt.

5 DJURGÅRDEN – 77 POÄNG

Återstående schema:

Skellefteå hemma

Rögle borta

Mora hemma

Frölunda hemma

Färjestad borta

Johan Svenssons dom: Ojämna. När man är bra, så är man bra. Är kanske det laget som påverkats mest av skador. Har skaffat sig ett relativt bra försprång för att hålla topp6-platsen, men även om man bara är en poäng bakom Växjö så tror jag inte DIF går om. Hitta jämnheten till slutspelet och gå in som outsider, säger jag.

Robin Lindgrens dom: Det har gått upp och det har gått ned för Djurgården under den här säsongen, har under sina bästa stunder sett ut som ett guldlag samtidigt som de under sina värsta inte ens sett ut som en kandidat. Bör dock lösa en femteplats. Får i så fall möta Frölunda i kvarten (wow!). FEMMA.

Sanny Lindströms dom: Djurgården är som två olika lag med eller utan sin kapten Jakob Josefson. Med Josefson i laget är man topp fyra men utan honom åtta, nia någonstans. Därför har man inte heller klamrat sig fast bland topp fyra eftersom man tvingats klara sig utan Josefson i flertalet matcher. Djurgården hamnar femma och får möta Växjö i kvarten.

Elisabeth Lindbäcks dom: Tja, kommer inte ta sig förbi Växjö men har inte heller något speciellt hot underifrån. Kan börja slipa på slutspelsformen i lugn och ro.

6 MALMÖ – 73 POÄNG

Återstående schema:

Mora hemma

Brynäs borta

Timrå borta

Rögle hemma

Örebro hemma

Johan Svenssons dom: Hade jag skrivit för en vecka sedan hade jag tvivlat på topp10. Då var det tajt. Men har skaffat sig marginal för det, och tävlar nu om topp6. Jag tror man löser det, om man behåller ödmjukheten och gör vad man kommer överens om. På pappret har man lättast schema av samtliga lag.

Robin Lindgrens dom: Har odiskutabelt ”lättast” spelschema och behöver inte möta något av topplagen. Nu möter man visserligen i stället betydligt desperatare lag, men det ska det här laget klara av. Det blir kvartsfinal, utan att behöva gå via åttondelen. SEXA.

Sanny Lindströms dom: Malmö har ett på pappret ganska gynnsamt schema kvar och jag tror därför att man behåller sin sjätteplats vilket vore en enorm bedrift. Har också fått tillbaka fler spelare och förfogar över en bättre bredd än under stora delar av säsongen. Der blir alltså en repris från kvartsfinalen i fjol mellan Malmö och Frölunda.

Elisabeth Lindbäcks dom: En sjätteplats är långt bättre än vad jag trodde inför säsongen - och för bara någon vecka sedan. Lättast schema i slutspurten men om det är något lag från topp sex som ska tappa måste jag säga Malmö. Imponerande om man landar topp sex.

7 SKELLEFTEÅ – 72 POÄNG

Återstående schema:

Djurgården borta

Timrå hemma

Örebro hemma

Växjö borta

Rögle borta

Johan Svenssons dom: Ett tag kändes man på gång, men nu är jag inte lika säker. Tre riktigt svåra bortamatcher, och en hemmamatch mot hungrigt Örebro, samtidigt som sexan har en betydligt mer behaglig resa. Nej, Skellefteå får spela åttondelsfinal i år. Så är känslan.

Robin Lindgrens dom: Det går inte att räkna bort det här laget, samtidigt som den här säsongen visat att det heller inte går att räkna MED laget. Otroligt upp och ned. Men nej, det här håller inte för att avancera och det blir slutspel - men det får börja i åttondelsfinalen. ÅTTA.

Sanny Lindströms dom: Blandar bra prestationer med mindre bra prestationer och det är därför svårt att veta vad man får ut av laget från match till match.

Tar sex poäng under de återstående matcherna vilket gör att man landar in på en åttonde plats

Elisabeth Lindbäcks dom: Blandar och ger, med en stabil avslutning är topp sex fullt möjligt men troligast känns åttondelsfinal och snarare åtta eller till och med nia.

8 HV71 – 70 POÄNG

Återstående schema:

Luleå borta

Frölunda hemma

Frölunda borta

Timrå borta

Linköping hemma

Johan Svenssons dom: Har fyra raka förluster, men tredjeperioden mot Djurgården signalerar höga toppar i laget. Klarar man av de tre närmsta tuffa matcherna så kan man i bästa fall störa Malmö om topp6. Men hemmafördel i åttondelen blir det - minst. Men det gäller att steppa upp nu.

Robin Lindgrens dom: Jag tror att HV71 kommer hitta formen igen och faktiskt gå rent i de sista fyra omgångarna. Passerar därför Skellefteå och får hemmaplansfördel i åttondelsfinalen - precis som förra året (kommer ni ihåg hur det gick?). SJUA.

Sanny Lindströms dom: Sitter på en usel form men kommer trots det ta nio poäng under de avslutande matcherna vilket betyder att man klättrar förbi Skellefteå till en sjundeplats.

Då krävs det dock att man genast får ordning på sina special teams som är riktigt svaga just nu.

Elisabeth Lindbäcks dom: HV71 kan mycket väl blanda sig i topp sex men det kräver förstås en betydligt bättre form än vad laget har visat på sistone. Annars sätter jag mina pengar på en sjundeplats.

9 RÖGLE – 69 POÄNG

Återstående schema:

Växjö borta

Djurgården hemma

Brynäs borta

Malmö borta

Skellefteå hemma

Johan Svenssons dom: Plötsligt har man två raka förluster efter att ha sett riktigt starka ut ett tag. Ett lag som kan slå alla, vilket gör laget otroligt oberäkneliga. Laget har inte varit i slutspel sedan 1994, och med ett svårt schema handlar det nu om att skaffa sig ett bra läge, och slå från åttondelsfinalen.

Robin Lindgrens dom: Jag trodde ett tag att Rögle skulle nå topp sex, så bra spelade man under en period. Sen kom svackan, och nu är jag inte alls lika säker på Rögle. Men det blir slutspel för första gången på SÅ länge. Får möta Skellefteå i åttondelsfinalen. NIA.

Sanny Lindströms dom: Redan inför säsongen ansåg jag att Rögle var svårtippade och det står jag fast vid efter 45 omgångar. I sina bästa stunder kan man slå alla men trots det lyfter man inte riktigt i tabellen. I den sista omgången möter man Skellefteå som är laget ovanför som jag tror man är närmast att nå. Blir dock kvar på en niondeplats.

Elisabeth Lindbäcks dom: Rögle fortsätter vara ett extremt svårbestämt lag. Chockartat dåliga inledningsvis, sedan kändes det som där fanns hur mycket potential som helst - för att sedan ha stagnerat lite igen. Historiskt starka på vårkanten dock. Landar en plats i åttondelen, mer tänker jag inte sia om.

10 LINKÖPING – 65 POÄNG

Återstående schema:

Frölunda borta

Luleå hemma

Luleå borta

Brynäs hemma

HV71 borta

Johan Svenssons dom: Jag tror ärligt talat bara att Timrå är ett sämre lag än Linköping i den här serien just nu. Försvarsspelet sitter inte alls, och några spelare kan också se rätt ointresserade ut. Hur är det med förtroendet för Tommy Jonsson? Jag tippade tolva inför säsongen. De ledde serien i höstas. Men jag är nog rätt nära sanningen trots allt. Säsongen slut 14 mars.

Robin Lindgrens dom: Upp som en sol ned som en pannkaka. LHC glänste i höstas men ser så ofattbart usla ut nu. Förtjänar inte att spela slutspel som laget har uppträtt senaste omgångarna, och bredden i formationerna håller inte heller för ett slutspel. Hade säsongen varit längre så hade det nog till och med blivit kval. Mora är bättre än Linköping. TOLVA.

Sanny Lindströms dom: Den här veckan blir minst sagt tuff och kommer avgöra Linköpings öde. Formstarka Frölunda på bortaplan för att sedan möta Luleå i ett dubbelmöte. Tyvärr. Det här grejar man inte. Kommer landa in på en tolfteplats vilket får ses som ett enormt misslyckande. Det virriga försvarsspelet och svaga självförtroendet är det som fäller laget.

Elisabeth Lindbäcks dom: Överraskande bra första delen av serien men nu går det totalt utför. Kan inte heller se hur laget ska vända trenden utan det blir golfbanan tidigt för Linköpings spelare den här säsongen.

11 BRYNÄS – 65 POÄNG

Återstående schema:

Färjestad borta

Malmö hemma

Rögle hemma

Linköping borta

Frölunda borta

Johan Svenssons dom: Nycklarna blir att se till att ta sex av sex poäng mot de skånska gängen i de dubbla hemmamatcherna. Gör man det, och skräller till i någon bortamatch, så pekar mycket på att man når i alla fall en topp10-plats. Men det är verkligen i bästa fall.

Robin Lindgrens dom: Har inte i ett slutspel att göra, tyvärr. Bengtzéns lagbygge är bland de ihåligare man sett från en Brynäsupplaga i modern tid och baktungt har fått en ny innebörd. Går mot spännande tider med Dackell som får sätta prägel, men det är för tidigt i år. ELVA.

Sanny Lindströms dom: Ska trots allt känna sig nöjda med att man tagit poängen som man faktiskt gjort. Enormt skadedrabbade och avsaknad av spets och djup bland forwards med ett för svagt spel med puck gör att man hamnar elva.

Elisabeth Lindbäcks dom: Nja, nej. Brynäs kan ta sig förbi Linköping men det räcker inte för att förlänga säsongen. Elva eller tolva.

12 ÖREBRO – 62 POÄNG

Återstående schema:

Timrå borta

Färjestad hemma

Skellefteå borta

Mora hemma

Malmö borta

Johan Svenssons dom: Efter att ha riskerat kvalspel för bara två veckor sedan, så har allt vänt och man får utdelning som man spelar. Dvs, som ett topplag. Min känsla, med flowet, och att man har ett klart mer gynnsamt schema jämfört med Brynäs och Linköping, att man utmanar, och kan lösa det med lite medstuds.

Robin Lindgrens dom: Jhonas Enroth har kostat Örebro rejält med pengar, och även om man kan diskutera hur mycket pengar en hockeyspelare ska tjäna så har han varit värd varenda krona Örebro satsat på honom. Örebro ser ut som ett slutspelslag och kommer också vara det. Går om LHC och BIF. TIA.

Sanny Lindströms dom: Har stått för en stark spurt vilket tar Örebro hela vägen till den åtråvärda tiondeplatsen och slutspel där man ställs mot HV71 i åttondelen. Tryggheten i defensiven och Jhonas Enroths spel i mål gör att man också kommer att ta sig förbi HV71 in till kvartsfinalen.

Elisabeth Lindbäcks dom: Örebros galna spurt är något av det roligaste som hänt SHL senaste tiden och jag måste säga att det räcker till slutspel och en tiondeplats närmare bestämt. Ett rätt överkomligt schema i slutspurten också sett till formtoppen. Känns vid dagens datum betydligt mer rättmätiga i slutspelet än Linköping och Brynäs.

13 MORA – 54 POÄNG

Återstående schema:

Malmö borta

Växjö hemma

Djurgården borta

Örebro borta

Timrå hemma

Johan Svenssons dom: Har ett alldeles för bra lag för att åka ur - på pappret. Men när nerver kommer in i bilden kan mycket hända. Störs mycket av sjukdomar och skador. Kvalplatsen går inte att undvika med Örebros framfart. Inte en chans. Men jag tror att man överlever SHL.

Robin Lindgrens dom: Kommer inte hända något med Moras tabellplacering, Örebro är för bra och det är för långt upp till LHC och BIF - samtidigt som Timrå är för dåliga för att gå om. Mora är dock alldeles för bra för att åka ur, och kommer svepa motståndet i kvalet. KVAL.

Sanny Lindströms dom: Det blir kval även i år. Jag tycker dock att man är bättre rustade med ett material som kommer spela sig kvar i SHL tämligen enkelt.

Elisabeth Linbäcks dom: Det blir ingen dramatik alls i botten sista omgångarna. Mora kan förbereda sig på kval och visst ska väl Mats Lusths mannar klara sig kvar i högsta serien.

14 TIMRÅ – 41 POÄNG

Återstående schema:

Örebro hemma

Skellefteå borta

Malmö hemma

HV71 hemma

Mora borta

Johan Svenssons dom: Kvalet har varit klart länge. Plats 14 är nog definitiv också nu. 13 poäng bakom Mora löser man givetvis inte. Det är bara att lägga all fokus på att få laget förberett till direktkvalet mot antingen AIK eller Oskarshamn, och börja scouta dessa lagen.

Robin Lindgrens dom: Kommer att bli jumbo, och kommer att gå till historien som ett av de svagaste lagen i SHL på modern tid. Har inte alls fått till det, och har knappt bättre lag än vad man hade vid den här tiden ett år sedan. Jag tror Timrå åker ur mot AIK i kvalet. Defensiven är alldeles för svag. KVAL OCH ÅKER UR.

Sanny Lindströms dom: Tufft, tufft. Jag tror man ställs mot AIK i kvalet och den matchserien är vidöppen. Hittar Niklas Svedberg det spel han är värvad för tror jag Timrå kan greja det.

Elisabeth Lindbäcks dom: Odiskutabel jumbo och SHL-laget som hockeyallsvenska motståndaren kommer ha störst chans mot. Risken är övervägande att det blir en kort visit i SHL för Timrå.