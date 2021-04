Domaren sågar sig själv: ”Är för dåligt”

Det var i den tredje perioden vid ställningen 2-1 till HV71 som HV hade en 3-1-puck inne.

Målvakten i Brynäs Samuel Ersson letade efter pucken och på ”fel” sida om målburen så stod ena domaren Mikael Nord och trodde att den var blockerad.

Det var den inte.

Precis innan HV-forwarden Linus Fröberg tryckte in pucken, så blåste Nord i pipan, vilket medförde stora protester i HV-lägret.

– Det är för dåligt, konstaterar Nord i C More efter matchen.

C More: Men det händer igen?

– Man blir lite övertänd. Lite för taggad.

Redan i den första matchen i Gävle var det samma misstag som skedde från domarna. Då valde domarna att inte svara på frågor efter matchen.

Istället var det domarbasen Tomas Thorsbrink som i SportExpressen fick kommentera det.

– Om du menar när han har en avvaktande så blir det fel. Här blåser han för tidigt och det är tyvärr sådant som händer. Där lägger vi oss platt och konstaterar att det dessvärre blev fel, sa Thorsbrink då.

I en annan situation i matchen kort senare valde domarparet Nord/Öhlund att döma bort ett mål för Brynäs när Anton Rödin kunde ha kvitterat.

Här står man dock på sig, att det var ett korrekt beslut.

– Han ska gå på retur, och blir aggressiv på Gunnarsson. Det är ganska klart att det där inte ska vara mål. Han kör in målvakten i målet. Han måste vara mer kall, säger Mikael Nord i C More.

HV-tränaren Stephan Lundh om situationen

HV-tränaren Stephan ”Lillis” Lundh är kritisk, men ändå samlad och sansad när han får frågan efter matchen, från SportExpressen:

– Han blåser för tidigt, det gör han. Brynäs hade ett sånt läge förra matchen. Det är synd för det är tuffa matcher och mycket står på spel. och det är synd om det blir såna missar. Man är bara människa, men på den här nivån är det ändå fyra domare.