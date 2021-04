Huvuddomarna själva valde att nobba all media, inklusive det sändande TV-bolaget C More för att kommentera den stora snackisen efteråt.

Men kort efter match väljer domarbasen Tomas Thorsbrink att kommentera till SportExpressen.

– När pucken lämnar bladet från Brynässpelaren, så är målburen fortfarande i sitt rätta läge, säger Thorsbrink.

Hur menar du då?

– Även om den är lite upplyft, så är det fortfarande kontakt med ”goalpegsen” och då bedöms buren vara i sitt rätta läge. Vi tar också hänsyn till att det är HV-spelaren som flyttar buren.

Du känner dig således trygg i det beslutet som fattades?

– Helt trygg. Det var ett korrekt beslut, eftersom målburen bedöms vara i rätt läge.

När vi ändå har dig här, så kan du även få kommentera det målet som Brynäs gör i den första perioden, som sedan dömdes bort. Var det ett korrekt domslut?

– Svar nej. Om du menar när han har en avvaktande så blir det fel. Här blåser han för tidigt och det är tyvärr sådant som händer. Där lägger vi oss platt och konstaterar att det dessvärre blev fel, säger Tomas Thorsbrink.

HV:s svar: ”Vi litar på dem”

Domarteamet gav, efter matchen, HV71 en förklaring till det godkända målet.

Bortalagets forward Filip Sandberg berättar att samtliga i Jönköpingsklubben köpte domarnas bedömning, trots förvåningen när beskedet meddelades på isen.

– Piggen var kvar i hålet och då får målet vara ur sitt läge. Den förklaringen fick vi, jag visste inte om det innan. Jag trodde inte att det skulle bli mål, jag blev chockad så klart, men domarna kan reglerna och har bra bilder, vi litar på dem. Det är bara synd för oss.

Även Didrik Strömberg som var den som faktiskt flyttade målburen, väljer att köpa läget:

– Säger domarna det så har jag fullt förtroende för det. De tittade länge och jag utgår från att det blev rätt. Det finns tydliga regler och jag hoppas och tro att man går efter dessa.

Visste du vad som gäller?

– Man får det ganska snabbt förklarat för sig, och tar reda på det. Målburen måste väl ha lämnat ”pegsen”. Vi får hantera det och gå vidare, och göra det bättre på fredag, säger Didrik Strömberg.