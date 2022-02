Djurgårdens tapp – förlorade mot Brynäs

Publiken var tillbaka på läktarna när Djurgården gästades av Brynäs under onsdagskvällen.

Dock fick de lämna Hovet med en bitter eftersmak sedan hemmalaget tappat ledningen och förlorat med 3–2.

– Vi rycker upp oss på slutet och får in en puck, det är viktigt. Men det är en härlig arena att spela på så det är skitkul, säger Brynäs Anton Rödin till C More.