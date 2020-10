Djurgårdens match mot Skellefteå skjuts upp

Coronaviruset fortsätter att ställa till med problem för SHL.

Under tisdagen kom beskedet att torsdagens match mellan Linköping och Oskarshamn skjuts upp då LHC har spelare och ledare som drabbats av coronaviruset.

Nu skjuts ytterligare matcher upp.

Under onsdagen kom beskedet att även Linköpings match mot HV71, som skulle spelats på lördag, skjuts upp precis som Djurgårdens möte mot Skellefteå som skulle spelats på torsdagen.

– Vi har som sagt fått två spelare med positiva Covid-besked och ytterligare en spelare som har insjuknat under dagen. De båda klubbläkarna i Djurgården och Skellefteå har under kvällen haft kontakt och gemensamt tagit beslut om att skjuta på matchen utifrån det medicinska läget i DIF just nu, säger Djurgården sportchef Joakim Eriksson till klubbens hemsida.