Djurgårdens mardröm – släpper in fyra mål

Djurgården, som tidigare under dagen tog in Dick Axelsson, har det tufft borta mot Linköping. Hemmalaget tog ledningen tidigt genom Craig Schira.

Sedan hade Dif ett par chanser att kvittera – men istället för 1-1 kom 2-0, 3-0 och 4-0 för LHC.

Rensfeldt kritisk: ”Det måste sitta”

Först satte Jesper Pettersson ett mål och med mindre än två minuter kvar av den första perioden gjorde Markus Ljungh 4-0.

– Det känns som att vi bjuder på alla mål. Det är våra misstag. Men samtidigt ska vi göra mål på våra lägen, det är en jämn period, och jag måste också göra mål på de chanser som dyker upp. Det måste sitta. Just nu är det svårt att svara på varför det står 4-0, säger en uppgiven Ludvig Rensfeldt i C More.

I den andra perioden reducerade bortalaget direkt genom Marcus Sörensen, men närmare än så kom inte Djurgården och Linköping ledde fortsatt efter 40 minuter.

Patrick Russel satte 5-1 i den sista perioden och matchen slutade till sist med en trygg hemmaseger, 5-2.

