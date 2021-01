Djurgårdens kollaps efter matchstraffet

Brynäs – i skriande poängbehov i botten av tabellen – tog emot Djurgården under lördagen och man fick ordentlig islossning direkt.

Efter bara fyra minuters spel hade Djurgårdens stjärna Rhett Rakhshani spelat klart när han tacklade Greg Scott bakifrån.

Scott sänktes till isen och Rakhshani fick matchstraff för ”checking from behind”. Brynäs fick då fem minuters spel i numerärt överläge och lyckades göra tre (!) mål inom loppet av två minuter.

Djurgården rasade mot Brynäs

En av målskyttarna blev Greg Scott som klarade sig bra efter smällen från Rakhshani och resultatet var 3-0 till Brynäs efter en period.

– Vad ska man säga? Bedrövligt ”penalty killing” av oss. Vi släpper tre där och hamnar i tung uppförsbacke. Sen sett till matchbilden så vill vi mer och skapar mer än vad de gör men vi ligger under med 3-0, säger Sebastian Strandberg i C More.

– Det är en blandning av allting. De är duktiga i powerplay, det vet vi om men det blir ju en självförtroendegrej. Det är tre öppna mål där och det är inte okej.

Brynäs Nicklas Danielsson:

– Viktigt för oss att göra mål tidigt när vi får ett så bra läge, vi tar vara på det bra.

Anklagar Greg Scott för filmning

I den första periodpausen är Djurgårdens tränare Robert Ohlsson upprörd.

– Jag skulle vilja syna Greg Scotts agerande vid sargen. Jag skulle vilja att ni tittar på det ordentligt, säger Ohlsson i C More.

Han menar att Scott filmar.

– Jag tycker att Rakhshani slår av sin fart, puttar på Scott som vrider på huvudet innan mottagningen. Rakhshani puttar på honom i armen och han faller ihop och förstärker. Det är helt avgörande för matchen. Jag är grymt irriterad.

Robert Ohlsson fortsätter:

– Inte okej. Inte respektfullt mot Rakhshani och inte okej mot domaren. Han spelar ut ett kort som inte är okej. Vem dyker upp i bytet efter? Nummer 41. Så långt ifrån godkänt för 41 och domaren. Det är horribelt.

Scott svarar: ”Inte avsiktligt”

I den andra periodpausen var experterna Niklas Wikegård och Johan Tornberg i C Mores studio överens om att matchstraffet var hårt utdömt.

– Jag tycker också att Greg Scott överdramatiserar den här situationen, definitivt, säger Niklas Wikegård.

Greg Scott förnekar dock att han filmat.

– Jag slog framtanden i sargen. Det är inte avsiktligt att göra det. Det är vad det är, säger han i C More.

Såg du honom?

– Nej, det gjorde jag inte. Jag känner Rhett och jag vet att det inte är avsiktligt. Det är vad det är. Det är hockey och ibland händer det.

Matchen slutade till sist med storseger för Brynäs som vann med 6-1 och Greg Scott blev tvåmålsskytt. Brynäs har nu två raka segrar och Djurgården har tre förluster i rad.

