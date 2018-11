Djurgården och Linköping ställdes mot varandra i kvartsfinalen av förra säsongens SM-slutspel. En serie där Marcus Högström bombade in avgörande matchpucken med fem sekunder kvar av match fem.

I veckan har lagen ställts mot varandra för första gången efter det.

I tisdags i Linköping. I kväll på Hovet.

Och Djurgården har nu precis som då visat sig vara storleken större, åtminstone resultatmässigt. För efter 4-3 vinsten för två dagar sedan så kom ännu en djurgårdsseger i kväll.

Det efter att succéspelaren Daniel Brodin avgjort matchen i tredje perioden med sitt 2-0 mål. Ett mål som kom efter ett klassavslut från Brodins klubba.

– Haha, jag vet inte riktigt vad som hände där men jag fick på en bra träff. Det var otroligt skönt att se den gå in, säger Brodin om målet.

Succén - toppar SHL efter segrarna

I en superjämn toppstrid, där fyra lag just nu står på 28 poäng, så har Djurgården samlat på sig hittills bäst målskillnad och tack vare det så är mesta mästarna just nu serieledare av SHL en dryg fjärdedel in på säsongen.

En placering många trodde laget skulle ha på förhand - förväntningar som laget hittills motsvarat.

– Jag tycker vi har växt in i det här mer och mer. I början av säsongen är det mycket nytt som ska klaffa. Men vi har blivit bättre allt eftersom, och försvarsspelet börjar se riktigt bra ut.

Vad blir viktigt för att ni ska fortsätta vara i toppen av SHL?

– Vi måste fortsätta vara ödmjuka och komma till jobbet varje dag, inta tumma på något utan det gäller att fortsätta jobba och hålla hög intensitet på träningar varje dag.