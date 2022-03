Djurgården har stått för en rejäl uppryckning de senaste veckorna och reste under torsdagen till Leksand med tre raka segrar. Lika många trepoängare hade Stockholmslaget tagit på bortaplan inför torsdagens möte.

Men det var hemmaläget som började bäst när Mikael Ruohomaa sköt in 1-0 i den andra perioden. Djurgården kunde dock svara kort därefter när det kanadensiska nyförvärvet Emile Poirier satte sitt första SHL-mål.

I början av den andra perioden drabbades Leksand av ett avbräck när 17-årige Lian Bichsel tacklades in i sargen av Tim Söderlund. Djurgårdsspelaren visades ut för sitt tilltag och den unge schweizaren, som enligt Aftonbladet bevakades av flera NHL-scouter under kvällen, lämnade för omklädningsrummet och återvände inte till isen.

– De dömer vad de vill, det är ju så, säger tränaren Björn Hellkvist i C More.

Djurgården slog Leksand borta

I den andra periodens slutminuter hettade det till rejält målmässigt.

Marcus Sörensen gav Djurgården ledningen med 18.00 på klockan – och bara 17 sekunder senare hade Niclas Bergfors utökat till 1-3 efter slarv av Leksand framför egen kasse.

Och 23 sekunder därefter hade Patrik Zackrisson reducerat till 2-3.

Med mindre än sex minuter kvar att spela utökade Eric Gelinas till 2-4, vilket också blev slutresultatet.

Viktiga poäng för Djurgården i bottenstriden – men samtidigt vann även Timrå och Malmö sina matcher vilket innebär att dramatiken fortsatt lever i allra högsta grad.

– Det är här slutspel just nu, vi lagar något som är stort för den här klubben. Om det inte skulle betyda något för spelarna är någonting fel. Jag tror vi förstår situationen och vi kommer ut och kämpar hårt. Det här laget är annorlunda mot vad det var i början av säsongen, säger Gelinas i C More.