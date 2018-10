Skellefteå dominerade den första perioden hemma mot Djurgården och vann skotten med 15–6.

Men Dif kunde ändå gå till pausvila med 2–0-ledning efter mål av Daniel Brodin och Albin Lundin.

Och mardrömmen fortsatte för västerbottningarna och målvakten Mantas Armalis, med ett förflutet just i Djurgården, i den andra perioden.

Djurgården krossade Skellefteå

Efter två minuter kunde Jonathan Davidsson skicka in 3–0 på Djurgårdens blott sjunde skott i matchen.

Det var också slutet på Armalis insats i matchen och han byttes ut till förmån för Gustaf Lindvall.

– Effektiviteten är mördande för Skellefteå, säger C Mores kommentator Mats Lilja.

Oscar Möller ville se sitt lag höja sig ett par snäpp inför tredje perioden.

– Vi måste fortsätta attackera. Inte börja göra massa konstiga grejer med pucken och försöka slå snygga pass. Vi måste försöka ta oss in på mål, säger Möller till C More i den andra periodpausen.

Grinig tredjeperiod

Tredje perioden bjöd på grinigt spel och tumult utbröt vid flera tillfällen. Bud Holloway tryckte in Jesper Pettersson in sargkanten varpå slagsmål utbröt. Det gjorde det även när Erik Walli-Walterholm tackade in Skellefteås Emil Djuse i Djurgårdens bås och lagen pucklade på varandra.

Djurgårdens Marcus Davidsson prickade in sitt första mål för säsongen i den tredje perioden och sedan kunde Emil Bemström, som leder poängligan för juniorer, utöka till 5–0 vilket också blev slutresultatet.

Trots att Skellefteå sköt 41 skott lyckades de inte överlista Adam Reideborn.

– Adam Reideborn stod för en magnifik insats i kväll, säger C Mores kommentator Mats Lilja.

Kritiken: ”Jävligt dåligt”

Skellefteås Emil Djuse var riktigt besviken.

– Det är alldeles för dåligt och för tamt framför båda målen, de är starkare där i dag och vinner alldeles för mycket kamper.

C Mores kommentator Mats Lilja undrar då vad det är som gör att de inte lyckas.

– Var och en får gå till sig själv och svara på den frågan. Det är jävligt dåligt det här, svarar Djuse.

Adam Reideborn:

– Det var skönt. Skönt att kunna hålla ut hela vägen och känna att man har det i sig, säger Reideborn om säsongens första nolla.

HÄNG MED: Följ alla SHL-matcher i vår liverapportering här

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Djurgården Hockey – direkt i Messenger