Timrå hade två raka segrar över Djurgården när kvalet vände till Hovet för match under torsdagskvällen.

Med andra ord var det ett pressat hemmalag som ville undvika att hamna i ett 0-3-underläge i matchserien mot medelpadingarna.

Det började också på värsta tänkbara sätt för Dif, som trots en spelmässigt stark förstaperiod, fick se det egna nätet rassla till vid två tillfällen. Första gången, när Nolan Zajac rakade in 0-1, dömdes det dock bort för en målvaktsinterference. En uppmärksammad situation då domarna valde att videogranska målet först efter vilda protester från hemmalaget.

Timrå skulle ändå ta ledningen, och det var Viktor Lodin som låg bakom 0-1 med en fantastisk passning till Robin Hanzl som var skarp framför Djurgårdsmålvakten Alexander Salak.

Skanderade ”avgå styrelsen”

Mittenperioden skulle bli än värre för Djurgården, som ändå inledde med att kvittera till 1-1 genom Eric Gelinas i powerplay.

Det dröjde däremot inte länge tills Timrås 2-1-mål, som Filip Westerlund prickade in från slottet. Kort därefter ryckte Jacob Blomqvist till sig ett friläge som renderade i en straff för Timrås del.

Den tog Robin Hanzl hand om och tjecken kunde kyligt pricka in sitt andra mål för kvällen.

– Jag är inte en känslostyrd kille, utan jag försöker vara lugn. Jag har upplevt en del pressade situationer under min karriär, så jag visste vad jag skulle göra, säger Hanlzl om straffen.

Robin Hanzl. Foto: Johan Svensson

Sekunder senare rann bägaren över för delar av Djurgårdens publik, som började skandera ”avgå styrelsen”. När den ramsan ebbade ut hördes ”Vi kräver mer än så, för vi är Djurgårdens IF”.

I den tredje perioden tog sig några supportrar också till ena långsidan, på sittplats, där de fortsatte skandera ”avgå styrelsen”.

– Det är inte första gången det händer, det här är ett klassiskt beteende när det går emot. Man får lära sig att leva med det i en klubb av den här digniteten, säger sportchefen K-G Stoppel som tidigare suttit i styrelsen.

Borde styrelsen avgå?

– Det har jag inga kommentarer till. Det är inte de som spelar ishockey i alla fall.

Djurgården nära upphämtning

Bland spelarna var det frustrerat efter andra perioden.

– Det är bedrövligt, vi bjuder in Timrå i matchen. Vi får skylla oss själva. Vi måste ta ett snack här i pausen. Det är inte mycket tid kvar, sa Ludvig Rensfeldt i C More.

Djurgårdens uppförsbacke skulle bli ännu brantare i början av tredje perioden. Ty Rattie kunde då utöka till 1-4 i powerplay.

Beckmörkt för hemmalaget, som ändå hittade en väg in i matchen igen.

Först pricksköt Cameron Schilling in reduceringen 2-4, vilket tände hemmapubliken, och några minuter senare – när halva tredje återstod – var det Filip Cederqvists tur att hamna i målprotokollet.

Djurgården tryckte på för en kvittering och var nära flera gånger om, men Timrå stod emot och med en dryg minut kvar satte Sebastian Hartmann 3-5 i öppen kasse.

Därmed lyckades Timrå ta sin tredje raka seger i SHL-kvalet.

– Det kommer vara fullsatt och helt magiskt. Vi hade mycket fans här (Hovet) också. Det är alltid bra atmosfär hemma, det är vår sjätte spelare.

Har Timrå vunnit supportermatchen också?

– Ja, precis. De (Djurgårdens fans) är högljudda också, det är kul.

Men Filip Cederqvist i Djurgården visar förståelse för fansen frustration.

– Det gör jag. Vi är en match från att åka ner i allsvenskan. De har varit fantastiska för oss, och har all rätt att vara frustrerade och förbannade, säger Cederqvist.

Aldrig hänt tidigare i svensk ishockey

Det betyder att matchen på lördag, som spelas i Timrå, kan bli helt avgörande för lagens serietillhörighet nästa säsong. För Djurgårdens del är det värsta tänkbara scenario inför lördagsmötet. Aldrig tidigare i svensk ishockey har ett lag lyckats vända 0-3 till 4-3.

Skulle Djurgården förlora på lördag kommer föreningen degraderas till hockeyallsvenskan medan Timrå får ett nytt kontrakt i högstaligan.

Filip Cederqvist, som fick Djurgården att tro på det med sin reducering till 3-4 tänker dock inte lägga sig ner.

– Självklart inte. Varför ska vi lägga oss ner och dö nu? Det är klart att det är tuffa papper, men de måste slå in den och vi ska göra allt vi kan för att ta tillbaka matchserien hit på tisdag igen, säger Cederqvist, som passar på att tända ett litet hopp för Djurgården

– Jag tycker faktiskt Timrå börjar se lite trötta ut nu, säger han.

